墾丁南灣外海出現浮屍 遭疑是失聯飛官潘穎諄正打撈確認

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南灣外海出現浮屍，遭疑是失聯飛官正在確認中。示意圖。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕F-5E戰機墜落屏東牡丹海域進入第7天，上尉飛官潘穎諄迄今仍然失聯，軍方沒有停止搜索任務，卻始終沒有消息，但剛剛在墾丁南灣外海有民眾發現不明浮屍，不少民眾懷疑可能與這起意外有關，各單位正試圖打撈確認中。
墾丁南灣外海有民眾發現不明浮屍，不少民眾懷疑可能是失聯上尉飛官潘穎諄，各單位正試圖打撈確認中。（記者蔡宗憲攝）
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