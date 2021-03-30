墾丁南灣外海出現浮屍 遭疑是失聯飛官潘穎諄正打撈確認

南灣外海出現浮屍，遭疑是失聯飛官正在確認中。示意圖。（記者蔡宗憲攝）

2021/03/30 18:13

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕F-5E戰機墜落屏東牡丹海域進入第7天，上尉飛官潘穎諄迄今仍然失聯，軍方沒有停止搜索任務，卻始終沒有消息，但剛剛在墾丁南灣外海有民眾發現不明浮屍，不少民眾懷疑可能與這起意外有關，各單位正試圖打撈確認中。

墾丁南灣外海有民眾發現不明浮屍，不少民眾懷疑可能是失聯上尉飛官潘穎諄，各單位正試圖打撈確認中。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法