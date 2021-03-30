屏東觀光圈首度攜手AsiaYo 推17家「住宿＋體驗」超級房東

大鵬灣國家風景管理處所推動的屏東觀光圈今年首度與電商平台AsiaYo合作，首波選出17家屏東在地超級房東，結合住宿及特色導覽遊程、交通，協助當地業者數位轉型。右為大鵬灣風管處處長陳煜川、左為AsiaYo執行長鄭兆剛。（記者蕭玗欣攝）

2021/03/30 20:25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕為整合地方觀光資源，交通部觀光局規畫跨區域結盟的觀光圈平台打造地方觀光品牌，選定全國9個風景區推動，其中大鵬灣國家風景區管理處所推動的屏東觀光圈今年首度與電商平台AsiaYo合作，首波選出17家屏東在地超級房東，結合住宿及特色導覽遊程、交通，協助當地業者數位轉型，也提高品牌曝光度。

訂房平台AsiaYo與大鵬灣國家風景管理處為平台的屏東觀光圈今天簽訂合作備忘錄，合作深耕屏東，今起將在平台陸續推出17家住宿+體驗的超級房東，其中住宿業者推出的特色體驗包含陶土創作、觀星導覽、田園採果樂、瑜珈芳療、廟宇文化小旅行，還有觀光局自行車旅遊年主題的泗林綠色隧道及大光稻浪自行車體驗。

鵬管處處長陳煜川表示，大鵬灣原有的轄區只有大鵬灣、東港、林邊及小琉球，現在要擴及整個屏東的觀光推廣，勢必要整合縣政府等相關單位的資源，也發現很多年輕人已在地默默投入經營文創等新型態觀光產業，就像是一顆顆未被串起來的小珍珠，而屏東觀光圈平台的工作就是將所有珍珠串起，例如此次將屏東在地的好民宿、旅館加上遊程體驗、交通，透過訂房平台AsiaYo宣傳行銷。

AsiaYo執行長鄭兆剛表示，過去AsiaYo平台上只能訂房，較為單薄，隨著網路發達，自由行旅客更喜歡自己找住房、交通，安排行程，這次與屏東觀光圈合作行銷在地業者，對消費者、業者及平台是三贏局面。

陳煜川表示，未來與AsiaYo平台的合作會持續擴大；鄭兆剛也表示，希望這個模式也能在其他地方運作。

交通部觀光局規畫跨區域結盟的觀光圈平台打造地方觀光品牌，選定全國9個家風景區推動，以阿里山風管處為平台的有大235觀光圈、大草嶺觀光圈；參山風管處為平台有竹竹苗觀光圈、中彰觀光圈；東北角風管處為平台有大東北角觀光圈、西拉雅風管處為大西拉雅觀光圈；日月潭風管處為日月潭觀光圈；雲嘉南風管處為雲嘉南觀光圈；大鵬灣風管處為屏東觀光圈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法