為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    壞示範！大人帶3小孩半夜出門 竟兩度去別人家開槍

    門口半夜兩度傳「鋼珠」槍響，竟是大人帶小孩去尋舊怨。（記者蔡宗憲攝）

    門口半夜兩度傳「鋼珠」槍響，竟是大人帶小孩去尋舊怨。（記者蔡宗憲攝）

    2021/03/30 09:04

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島四鄉鎮民風純樸，平常少有重大社會槍擊案件，但近期卻有住戶連續兩次遭「槍擊」，雖然都是空氣鋼珠槍造成，卻讓居民人心惶惶，恆春警方調閱上百隻監視器及查訪，查獲林姓主嫌為首等4名犯嫌，其中3人還都是未成年孩子，開槍只因多年前的口角舊怨，得要背上刑事犯罪前科。

    這起發生在本月中的槍擊案件，是恆春半島一處鄉間民宅凌晨2時許發生，屋主驚醒後查看發現其住宅2樓落地窗有蜘蛛網狀破裂痕跡，玻璃上有疑似彈孔，報警後，過沒幾天的凌晨，民宅1樓窗戶又被開槍，同樣留下與前次類同之彈孔，警方認定飯嫌應為同一組人，開始展開調查。

    由於民宅地點周邊監視器不多，加上屋主短期間沒有印象與人發生任何不快，一度讓警方調查陷入僵局，分局長陳至瑋認為這類型為嚴重影響治安，立即指示成立專案小組，持續擴大在周邊數公里調閱監視器，終於發現一組四人在凌晨騎乘機車的行跡可疑，與受害者反覆確認後，向屏東地方法院申請搜索票於26日執行搜索。

    恆春警方循線索找上林嫌等4人，發現除了林嫌外，其他三名共犯竟都是未成年孩子，兩度凌晨持空氣手槍陸續至被害人屋外擊破窗戶報復，竟只是與被害人間多年前因細故曾產生口角衝突而已，四人相當後悔辯稱僅「惡作劇」已來不及，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毀損罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

    門口半夜兩度傳「鋼珠」槍響，竟是大人帶小孩去尋舊怨。（記者蔡宗憲攝）

    門口半夜兩度傳「鋼珠」槍響，竟是大人帶小孩去尋舊怨。（記者蔡宗憲攝）

    門口半夜兩度傳「鋼珠」槍響，竟是大人帶小孩去尋舊怨。（記者蔡宗憲攝）

    門口半夜兩度傳「鋼珠」槍響，竟是大人帶小孩去尋舊怨。（記者蔡宗憲攝）

    門口半夜兩度傳「鋼珠」槍響，竟是大人帶小孩去尋舊怨。（記者蔡宗憲攝）

    門口半夜兩度傳「鋼珠」槍響，竟是大人帶小孩去尋舊怨。（記者蔡宗憲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    持槍近距離轟胸！懷疑前妻另結新歡 莾夫醋勁大發
    2021/03/29 23:37

    持槍近距離轟胸！懷疑前妻另結新歡 莾夫醋勁大發
    緬甸美國文化中心發生槍戰 美駐緬大使：正在調查
    2021/03/27 22:30

    緬甸美國文化中心發生槍戰 美駐緬大使：正在調查

    宗祠消失與祭拜祖先牌位的問題 浮出檯面
    美維吉尼亞海灘驚傳大規模槍響 至少2死8傷
    2021/03/27 14:55

    美維吉尼亞海灘驚傳大規模槍響 至少2死8傷
    驚險！超市廁所傳出「組裝聲」 警到場撞見男子身帶6把槍...
    2021/03/27 14:31

    驚險！超市廁所傳出「組裝聲」 警到場撞見男子身帶6把槍...

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    屏東縣今日熱門
    F-5E墜海》軍方擴大海陸搜救範圍 南仁漁港附近沙灘發現疑似殘骸
    2021/03/23 14:19

    F-5E墜海》軍方擴大海陸搜救範圍 南仁漁港附近沙灘發現疑似殘骸 影片

    30秒內被後方駕駛從國道檢舉到平面道路連吃2張罰單 提告撤銷被駁
    2021/03/23 12:56

    30秒內被後方駕駛從國道檢舉到平面道路連吃2張罰單 提告撤銷被駁

    F-5E墜海》滿州海岸再發現機體殘骸 殉職飛官家屬到場招魂
    2021/03/23 15:03

    F-5E墜海》滿州海岸再發現機體殘骸 殉職飛官家屬到場招魂

    F-5E墜海》回家了！ 飛官羅尚樺家屬旭海招魂 令人鼻酸
    2021/03/23 17:20

    F-5E墜海》回家了！ 飛官羅尚樺家屬旭海招魂 令人鼻酸

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播