18.1度的滋味好誘人！屏東「甜蜜王」出爐

林舜英（右）種出的鳳梨吃起來甜蜜蜜，獲得縣長潘孟安（左）頒獎。（記者羅欣貞攝）

2021/03/29 13:39

〔記者羅欣貞／屏東報導〕目前正值金鑽鳳梨生產旺季，屏東縣政府舉辦「屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑」，為民眾挑選出屏東在地、最優質金鑽鳳梨，今天（29日）成績揭曉，由來自高樹鄉的許嘉容奪冠，評鑑也挑選甜度最高的鳳梨，頒發甜度王，最後由潮州鎮林舜英以「18.1度」拿下，她說今年天氣好，加上屏東地理優勢，所以種出超甜鳳梨。

屏東縣政府農業處表示，評鑑在3月26日舉行，經由產、官、學等專家共同評鑑出各方面均佔優勢的金鑽鳳梨，依成績高低選出前5名，冠軍、亞軍、季軍各1名，及優勝2名。除此之外，也挑選出甜度最高的鳳梨頒發甜度王。

「110年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑」頒獎典禮今天（29日）在縣府舉行，由縣長潘孟安頒獎表揚，冠、亞軍由高樹農民夫婦檔許嘉容、洪銘聰包辦，季軍是屏東縣龍潭果菜生產合作社推薦的沈宜蓁，優勝由潮州鎮農會推薦的林舜英、屏東縣密菓子生產合作社推薦的廖宏銘獲得。

屏縣府表示，金鑽鳳梨是屏東重要的優質水果，種植面積有3500公頃，佔全台3成，更是全台第1大產區。由於屏東氣候與土壤適宜，因此產出的鳳梨的品質也優於其他縣市，透過評鑑活動，由縣府把關，為消費者選出吃在嘴裏甜在心裏、果肉纖維細緻、口感最佳的鳳梨，歡迎民眾指名選購得獎果品。

屏縣鳳梨評鑑今天頒獎。（記者羅欣貞攝）

來自銀獅農場的第三代接班人洪銘聰（右）、許嘉容（左）夫婦，精湛種植鳳梨技術傳承自父親。（記者羅欣貞攝）

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