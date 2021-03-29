通緝犯躲汽車旅館販毒拒捕 屏東里港警開21槍逮人

許嫌駕自小客（右）衝撞偵防車（左）。（圖由警方提供）

2021/03/29 12:26

［記者羅欣貞／屏東報導］屏東縣里港警分局緝毒專責小組日前接獲線報指稱許姓通緝犯，因販賣毒品遭屏東地方法院判刑9年10個月確定，逃亡期間仍不悔改，利用汽車旅館做為販毒場所，警方昨天（28日）凌晨圍捕時遭到許嫌駕車衝撞，致偵防車車頭嚴重毀損，於是連開21槍將其逮捕歸案。

里港警分局表示，許姓犯嫌（44歲、高雄市人）因販賣毒品案件，遭法院判刑9年10個月確定，但未如期到案服刑，遭屏東地檢署發布通緝中，逃亡期間仍不知悔改，持續以販賣毒品維生，為規避警方查緝均利用汽車旅館做為販賣毒品交易地點，因生性狡滑，平日警覺性甚高，多次遭遇警方查緝時，均不顧用路人安全高速駕車逃逸，甚至不惜衝撞警車以求突圍。

里港警分局緝毒專責小組於28日凌晨接獲線報，得知許嫌欲前往屏東市某汽車旅館進行交易毒品，即報請屏東地方檢察署檢察官指揮偵辦，並由偵查隊長陳忠義率幹員前往埋伏，發現許嫌駕駛自小客車抵達現場，專案小組即駕偵防車堵住許嫌去路，許嫌為求突圍，竟故技重施，駕車高速衝撞員警偵防車，造成偵防車車頭嚴重毀損。

警方為避免造成民眾及警方人員生命遭受威脅，大膽用槍朝許嫌車輛連開21槍後，將許嫌拖下車當場逮捕，並在許嫌車上起獲安非他命毛重537.5公克、愷他命毛重6.8公克、販毒所得新台幣9萬7000元、電子磅秤、行動電話、K盤、夾鏈袋等相關證物；警方清查，許嫌有6案毒品案在身，犯行超過5、6年，全案依毒品危害防制條例及妨害公務等罪嫌，移送台灣屏東地方檢察署偵辦，並經台灣屏東地方法院裁定羈押。

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