洋蔥扣發救助是謠言 蘇貞昌澄清：潘孟安「只會早發、爭取更多」

行政院長蘇貞昌（前排右三）關心洋蔥產業及近期的災情，屏東縣長潘孟安（前排右二）及立委周春米（前排右四）、莊瑞雄（前排右五）、蘇震清（前排左二）及廖婉汝（前排左一）到場陪同。（記者陳彥廷攝）

2021/03/28 23:21

［記者陳彥廷／屏東報導］台灣洋蔥、芒果等農作物近來因高溫、乾旱及蟲害而受到農損災害 行政院長蘇貞昌今天南下屏東勘災及關心，不過，恆春半島近期流傳屏東縣政府扣留洋蔥的天然災害救助金不發放，在蘇貞昌南下勘災散播是隔外敏感，蘇貞昌今天就特別在洋蔥倉庫內對所有人澄清「潘縣長是冤枉的」。

蘇貞昌表示，近來洋蔥受到天氣、病害等因素影響，使得產量減少、價格下跌，他已指示農委會陳吉仲主委協助，並提供恆春洋蔥冷鏈中心、有機質補助、土壤改良、改良場專家協助及設施設備補助等5項措施。他指出，感謝在地立委的關心及幫忙，現階段要穩定洋蔥價格及產量外，並請農委會在其他方面給予協助，像是他已核定84億經費提升冷鏈設備的技術，或在採收機器配給增加、其他專案補助等，要讓台灣農產品可以與世界競爭。

蘇貞昌隨後話鋒一轉，指外界謠傳洋蔥受損害的程度已符合「農業天然災害救助辦法」，藉此質疑屏東縣政府扣發救助金，此為不實傳言，他來此也要澄清這是潘孟安所受的冤枉，這是因為「潘縣長是五星級縣長，做得很好，有人眼紅」，因此「套毒」（台語下毒破壞之意）講壞話；他說，潘孟安只會「早發、多發」、「討（爭取）更多」絕對沒減、沒擋，也請民眾鼓掌鼓勵潘孟安。

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