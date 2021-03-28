為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    洋蔥扣發救助是謠言 蘇貞昌澄清：潘孟安「只會早發、爭取更多」

    行政院長蘇貞昌（前排右三）關心洋蔥產業及近期的災情，屏東縣長潘孟安（前排右二）及立委周春米（前排右四）、莊瑞雄（前排右五）、蘇震清（前排左二）及廖婉汝（前排左一）到場陪同。（記者陳彥廷攝）

    行政院長蘇貞昌（前排右三）關心洋蔥產業及近期的災情，屏東縣長潘孟安（前排右二）及立委周春米（前排右四）、莊瑞雄（前排右五）、蘇震清（前排左二）及廖婉汝（前排左一）到場陪同。（記者陳彥廷攝）

    2021/03/28 23:21

    ［記者陳彥廷／屏東報導］台灣洋蔥、芒果等農作物近來因高溫、乾旱及蟲害而受到農損災害 行政院長蘇貞昌今天南下屏東勘災及關心，不過，恆春半島近期流傳屏東縣政府扣留洋蔥的天然災害救助金不發放，在蘇貞昌南下勘災散播是隔外敏感，蘇貞昌今天就特別在洋蔥倉庫內對所有人澄清「潘縣長是冤枉的」。

    蘇貞昌表示，近來洋蔥受到天氣、病害等因素影響，使得產量減少、價格下跌，他已指示農委會陳吉仲主委協助，並提供恆春洋蔥冷鏈中心、有機質補助、土壤改良、改良場專家協助及設施設備補助等5項措施。他指出，感謝在地立委的關心及幫忙，現階段要穩定洋蔥價格及產量外，並請農委會在其他方面給予協助，像是他已核定84億經費提升冷鏈設備的技術，或在採收機器配給增加、其他專案補助等，要讓台灣農產品可以與世界競爭。

    蘇貞昌隨後話鋒一轉，指外界謠傳洋蔥受損害的程度已符合「農業天然災害救助辦法」，藉此質疑屏東縣政府扣發救助金，此為不實傳言，他來此也要澄清這是潘孟安所受的冤枉，這是因為「潘縣長是五星級縣長，做得很好，有人眼紅」，因此「套毒」（台語下毒破壞之意）講壞話；他說，潘孟安只會「早發、多發」、「討（爭取）更多」絕對沒減、沒擋，也請民眾鼓掌鼓勵潘孟安。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蘇揆視察洋蔥前夕傳天災救助被排除 縣府闢謠
    2021/03/28 13:51

    蘇揆視察洋蔥前夕傳天災救助被排除 縣府闢謠
    屏東芒果及洋蔥嚴重病蟲害 蘇揆明南下勘災
    2021/03/27 17:47

    屏東芒果及洋蔥嚴重病蟲害 蘇揆明南下勘災

    捷運通車了 「泰鉅捷世匯」擁完好機能
    屏東3立委關心恆春半島洋蔥疫情 蘇震清一早田間直播搶頭香
    2021/03/16 11:08

    屏東3立委關心恆春半島洋蔥疫情 蘇震清一早田間直播搶頭香
    連日助民採洋蔥惹議 陸戰隊：年度兵力運用規劃
    2021/03/11 19:23

    連日助民採洋蔥惹議 陸戰隊：年度兵力運用規劃

    台股基金好威 千里良馬就選這檔
    淌血！洋蔥價崩每公斤剩13元 進口暴增比國產貴1倍
    2020/12/23 18:31

    淌血！洋蔥價崩每公斤剩13元 進口暴增比國產貴1倍
    閃電颱風掃過屏東 屏東農損1700萬、 洋葱最慘
    2020/11/09 13:00

    閃電颱風掃過屏東 屏東農損1700萬、 洋葱最慘
    屏東縣今日熱門
    不用旅遊泡泡！恆春半島就有絕美神社搭銀河星空
    2021/03/22 06:31

    不用旅遊泡泡！恆春半島就有絕美神社搭銀河星空

    AZ疫苗開打 屏東1100劑、台東300劑
    2021/03/22 05:30

    AZ疫苗開打 屏東1100劑、台東300劑

    墾丁「小峇里」划獨木舟 4月起禁止
    2021/03/22 05:30

    墾丁「小峇里」划獨木舟 4月起禁止

    屏東「聲音照相」科技執法 5路段上路
    2021/03/22 05:30

    屏東「聲音照相」科技執法 5路段上路

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播