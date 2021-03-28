還在燒！屏東縣隘寮溪堤防雜草延燒已6小時

雜草下午燃燒狀況。（圖由屏東縣消防局提供）

2021/03/28 22:46

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣鹽埔鄉附近隘寮溪振興堤防一帶今天（28日）下午傳出野火，雜草延燒超過6小時，鄰近村落都能見燃起的濃煙，目前仍有零星火點。

屏東縣消防局表示，於今日（28日）下午4時02分接獲報案，指振興堤防有雜草燃燒情形，立即派遣7車14人前往，靠近岸邊火勢消防車輛出水滅火，離岸邊較遠的火點因消防車輛不易接近，只能以消防人力使用打火把撲滅。

消防局指出，至今晚10時多現場仍有零星火點，消防人車持續警戒中，所幸燃燒的雜草已無延燒之虞。

屏東縣鹽埔鄉附近隘寮溪振興堤防一帶今天（28日）下午傳出野火，至今晚10點多現場仍有零星火點。（圖由屏東縣消防局提供）

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