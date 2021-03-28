薊馬狂襲故鄉芒果！蘇揆裁示現金救助 「芒果國際級外銷不能斷！」

屏東愛文芒果受旱象影響蟲害成災，蘇貞昌今天前往勘災。（記者陳彥廷攝）

2021/03/28 20:04

［記者陳彥廷／屏東報導］久旱不雨，不僅有縣市4月將限水，尚不缺水的屏東竟也傳出農業旱損災情，行政院長蘇貞昌今天下午與縣長潘孟安、立委周春米、莊瑞雄、蘇震清、廖婉汝從恆春一路北上勘災，受害的鄉鎮長陳文弘、張春桂、周英傑、洪啟能及陳亞麟等也都前來陪同，蘇貞昌當場宣布，愛文芒果災情列為天然災害，將由農委會現金救助。

蘇貞昌下午抵枋寮視察愛文芒果災情，農民從樹上摘下大小如檳榔、再也長不大的「空包彈」，哭訴整棵樹的花都被薊馬啃食到「酥花」（台語，花朵焦黑），成為未授粉的「空包彈」，每棵樹的產量較以往減少8成，全年心血血本無歸。

蘇貞昌說，國會幾乎所有的屏東籍立委都質詢他有關薊馬蟲害問題，雖然現在全台防疫較忙，但農民遇災一定要來關心，據說原本芒果花開得很漂亮期盼會豐收，但因為受極端氣候致乾旱而薊馬增生狂襲芒果樹全酥花，非常可惜。

「台灣的愛文芒果是國際級！」蘇貞昌強調，總統蔡英文特別指示他回到故鄉一定要照顧農民，這次是因為極端天氣中乾旱高溫而生的蟲害，屬於天然災害，將比照天然災現金救助辦法補助農民，在這個台灣芒果正要在世界上打開市場的同時，不能因老天一時的考驗而中斷，裁示農委會從寬從速救助農民。

農委會主委陳吉仲表示，將立刻公告本次芒果病蟲害為天然災害所致，並公告現金救助金額及作物，未來因乾旱、高溫的極端氣候會更常出現，蘇院長非常重視，農委會將還要補助農民40萬元建造水塔或接管路等，農委會官員進一步說明，改良種芒果（包括愛文）的部分每公頃救助9萬元、非改良種芒果則救助7.5萬元。

屏東愛文芒果受旱象影響蟲害成災，蘇貞昌今天前往勘災。（記者陳彥廷攝）

屏東愛文芒果受旱象影響蟲害成災，蘇貞昌今天前往勘災。（記者陳彥廷攝）

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