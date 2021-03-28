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    首頁　>　屏東縣

    蘇揆視察洋蔥前夕傳天災救助被排除 縣府闢謠

    屏東洋蔥近期出現黃萎病、炭殂病情形，多名立委前往關心，今天行政院長蘇貞昌也要視察相關產業。（立委莊瑞雄辦公室提供）

    屏東洋蔥近期出現黃萎病、炭殂病情形，多名立委前往關心，今天行政院長蘇貞昌也要視察相關產業。（立委莊瑞雄辦公室提供）

    2021/03/28 13:51

    ［記者陳彥廷／屏東報導］近期恆春半島種植的洋蔥正逢結球期，卻出現病害情形，影響收成；縣府與農糧署高雄農改場會同車城鄉公所，日前到田間進行專案勘查，針對病害原因係連作障礙、或因氣候異常引起進行現勘，但還沒有結果，地方卻已出現謠言誣稱此案已被排除於天然災害救助之外，屏東縣政府大動作在假日發出新聞稿闢謠，指此案尚待農委會判斷，因此，含車城鄉公所在內也都還沒開始提送申請，請鄉親不要誤信謠言。由於正逢行政院長蘇貞昌視察前夕，時機點之敏感是引發關注。

    屏縣府農業處昨天下午近5點發出新聞稿，指處長鄭永裕表示，近期洋蔥出現黃萎病、炭殂病情形，農糧署、農改場暨縣府日前會同鄉公所前往專案勘查，對於田間病害情形，專家學者們認為，究竟是長期旱作，未輪流採取水作的連作障礙引起？抑或是今年乾旱造成的天然災害，當天初步看法認為與天然災害沒有直接關係，但仍待進一步研判。

    縣府表示，在研判結果未完成之際，地方卻傳出謠言，指此案明明是天然災害，卻被排除在天然災害之外云云，鄭永裕強調，農委會根本還沒有對勘查結果做成最後定論，是否列入天然災害救助仍有變數，鄉公所也尚未啟動申請，因此，請蔥農稍安勿燥，更不要任意聽信有心人的卸責煽動。

    鄭永裕說，就算最後判定是病害引起而不適用天然災害救助辦法，如認為有救助之必要，仍可專案報請中央認定，因此，縣府已經在23日將勘災報告表發文到農委會，將視農委會的核示結果辦理。

    屏東洋蔥近期出現黃萎病、炭殂病情形，多名立委前往關心，今天行政院長蘇貞昌也要視察相關產業。（立委周春米辦公室提供）

    屏東洋蔥近期出現黃萎病、炭殂病情形，多名立委前往關心，今天行政院長蘇貞昌也要視察相關產業。（立委周春米辦公室提供）

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