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    首頁　>　屏東縣

    潮州、內埔春節市集今起退費 攤商：防疫優先

    潮州、內埔春節市集，今天起辦理退費。 （記者邱芷柔攝）

    潮州、內埔春節市集，今天起辦理退費。 （記者邱芷柔攝）

    2021/01/27 13:10

    〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣的潮州、內埔兩場大型春節市集，原預計2月11日至2月15日舉辦，為配合防疫，鄉鎮公所日前宣布停辦後，今天舉行攤商退費，多數攤商肯定主辦單位配合政府防疫，但也有攤商憂心，其他縣市的夜市、商圈活動沒有停，攤位租金因僧多粥少已應聲喊漲。

    攤商退費今天開始辦理，一早潮州鎮體育館就出現排隊人潮，潮州鎮公所表示，今年登記抽籤人數有1671人，退費現場也落實防疫措施，除了戴口罩、量體溫、酒精消毒外，室內空間也隔出防疫距離，特別感謝攤商朋友的支持，也期待2022年疫情穩定，再擴大辦理潮州春節市集。

    連續20年參與潮州春節市集的黃姓攤商表示，他每年過年都到潮州賣拼圖，已跟在地鄉親、潮州鎮公所有革命情感，頭一次遇到停辦，雖然貨已經備好，但仍尊重公所決定，防疫優先；葉姓攤商也表示，雖然停辦對攤商造成影響，但現階段先做好防護措施，對台灣來說比較重要。

    不過也有攤商指出，全國的夜市、商圈沒有全數停辦，屏東大型市集停辦後，攤商開始轉向其他縣市，現在已出現攤位租金飆漲的情形，有的攤商決定拼一場，也有攤商乾脆休息一年，好好放假。

    內埔鄉公所也表示，此次內埔年街退費攤商計有396人，即日起攤商夥伴可於鄉公所上班時間，持本人身分證、印章、抽籤籤條、保證金及租金收據，至內埔鄉公所財政課辦理現金退費。

    潮州節市集決定停辦，攤商今依序入場辦理退費手續。（記者邱芷柔攝）

    潮州節市集決定停辦，攤商今依序入場辦理退費手續。（記者邱芷柔攝）

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