年關將近 鹽埔漁港傳走私香菸 海巡活逮還要幫他消毒檢疫

海巡署活逮企圖用漁船走私香菸的集團。（記者陳彥廷翻攝）

2021/01/27 11:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕年關將近，又有不肖業者假借漁船出港名義，竟從海外走私近8萬包私菸，由於目前疫情升溫，竟還有人鋌而走險與至海外接頭，海巡人員不敢大意，進行消毒檢疫，也對船長行為直搖頭。

海巡署偵防分署高雄查緝隊於109年10月獲報情資，指某林姓男子意圖趁年節需求大增時，進行走私菸品牟取暴利，高雄查緝隊隨即立案進行偵查，經過專案小組人員數次蒐證及分析線情後，發現林男將利用某兩艘漁船於農曆年前出港走私香菸。

高雄查緝隊循線偵辦，昨天深夜與南部分署第五岸巡隊，會同宜蘭、鳳山查緝隊、艦隊分署第十四海巡隊、第八海巡隊及高雄市政府警察局鹽埕分局、屏東縣政府警察局東港分局等單位共同偵查，果然於屏東鹽埔漁港查獲林姓嫌犯為首的走私香菸集團，以「吉隆發」等2艘漁船走私大量私菸。

海巡署指出，準備走私期間，林嫌除了不斷出港試船，企圖混淆偵查作為外，進港當晚還以安檢人員執檢時間過長的名義，意圖擾亂及分散安檢所執勤人員注意力，試圖以聲東擊西方式進行走私。

海巡署調查發現，經查現場計有5名涉案搬運工，經詢問得知兩艘漁船船側腹設有暗門，並以以輸送帶，隔空運送私菸至許久未出港的其他船，以暗渡陳倉模式運送，待風頭過後再以螞蟻搬家的方式不斷少量運出規避檢查。

所幸在專案小組鍥而不捨追緝下，計查獲金橋及大七品牌未稅私菸合計151箱（共7萬5,500包，市價約新臺幣5百萬元）。

海巡署強調，現為防疫重點期間，因該批走私菸品來源不明，還加以執行漁船消毒及人員檢疫工作，以防制病毒隨船入境。

高雄查緝隊呼籲，走私香菸藏放於漁船暗艙內，儲存環境非常惡劣，又民眾若誤用來路不明的香菸，有危害健康的疑慮，將持續結合治安單位戮力執行查緝走私工作。

海巡署活逮企圖用漁船走私香菸的集團。（記者陳彥廷翻攝）

海巡署活逮企圖用漁船走私香菸的集團。（記者陳彥廷翻攝）

海巡署活逮企圖用漁船走私香菸的集團。（記者陳彥廷翻攝）

海巡署活逮企圖用漁船走私香菸的集團。（記者陳彥廷翻攝）

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