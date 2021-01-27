共機又多架次機隊擾台？我空軍上午又四度廣播驅離

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共機頻繁擾台。示意圖。（國防部提供）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕解放軍軍機密集襲擾我國鄰近空域成常態，連日多架次機隊擾台空域後，今天上午又4次侵入西南空域遭驅離。
根據廣播及航跡記錄，中共軍機上午9時08分、10時03分、10時28分、10時31分四度襲擾台西南空域，高度為4000至7000公尺，我空軍在空警戒並廣播驅離。
「台灣西南空域」粉絲專頁記錄，本月累計進入我空域26天，廣播驅離紀錄共計78次。
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