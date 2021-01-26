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    首頁　>　屏東縣

    屏200線第一階段拓寬 最快週末完工全面通車

    屏200線預計週末就能全面通車。（記者蔡宗憲攝）

    屏200線預計週末就能全面通車。（記者蔡宗憲攝）

    2021/01/26 23:18

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕連接屏東縣恆春鎮和滿州鄉的屏200縣道，拓寬工程從108年動工後，完工日期一再延宕，被譏諷是「高鐵」等級工程，工程第一階段近期終於展開最後道路舖設及標線劃設階段，預計週末就能全面通車，農曆春節不必擔心塞車問題。

    屏200縣道是恆春通往滿州最快道路，工程前期為了吊裝橋樑工程全線封閉就引發居民不便，工程後期又因為管線工程，導致完工日期從去年暑假拖到今年仍未完工，屏縣府及當地民代都被罵慘，這兩天看到工程單位重新舖設馬路，都期待過年前能完工。

    屏縣府工務處指出，4條橋梁正進行道路鋪面、標線標誌等收尾工程，最快本週末就能全面開放通車，農曆春節期間民眾都能享受到寬敞平穩的屏200縣道，農曆年後第二階段工程會檢討第一期的缺失，不會再有類似延宕狀況發生。

    連接恆春及滿州的縣道屏200線全長10.83公里，由於路寬平均僅約8公尺，汽機車爭道問題嚴重，常有居民、遊客發生車禍意外，當地民代不斷向中央及縣府陳情「救命」，展開3.1公里的第一階段拓寬，平均路幅將拓寬為15公尺。

    年後連接至滿州消防隊的第二階段，同樣工期2年，屏縣府工務處長楊慶哲強調，第一階段橋樑「半半施工」以及管線單位進場不同調問題，都會列為第二階段動工前的評估，希望最低影響民眾通行權下儘快完成拓寬。

    屏200線預計週末就能全面通車。（記者蔡宗憲攝）

    屏200線預計週末就能全面通車。（記者蔡宗憲攝）

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