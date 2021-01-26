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    首頁　>　屏東縣

    登小琉球「分艙分流」 航港局將啟動春節紓運

    航港局啟動分流措施。（記者陳彥廷攝）

    航港局啟動分流措施。（記者陳彥廷攝）

    2021/01/26 23:14

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東目前往返小琉球共有東港客運碼頭、鹽埔泊區碼頭及大鵬灣等3處對開，但人流主要集中在東港泊區，因應近期本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，航港局定調春節版的「分艙分流」，將啟動分流至鹽埔碼頭的措施，降低春節期間大量人潮湧入，減輕實名制查驗、登船量體溫的時間負荷。

    東港客運碼頭曾是前往小琉球的唯一碼頭，因此至今大多數人仍選擇於此登船，因此常出現磨肩擦踵的排隊人龍，在疫情升溫的同時，是格外引發關注，航港局為解決人流壅塞，今年春節疏運規劃自鹽埔碼頭分流措施，航港局與相關單位至鹽埔漁港現勘了解客船狀態及交通、停車狀況，也請大鵬灣琉球線的業者到場與會，並規劃因應方案，除請鹽埔客船業者提供東港往返鹽埔的免費接駁，也請屏縣府研議客運延伸至鹽埔的路線，落實分流的接駁功能。

    航港局指出，為確保居家隔離或檢疫者不得偷跑，年初已請海巡署執行身分查驗機制，全台灣的離島都已實施，但屆時春節連假，前往小琉球遊玩的民眾增多，雖已協調海巡署增加查驗手機數量及調度支援人力，但勢必還是會增加登船時間，因此遊客若要登島，務必攜帶身分證件，加速查驗。

    從鹽埔出發往琉球鄉的大福琉球公司說，目前本公司共有3艘可乘坐149人的遊艇，可不斷加班紓運，將安排免費接駁東港、鹽埔服務，遊客登船請務必戴上口罩，也會實施量測體溫及酒精消毒等措施，預估初二開始將湧現人潮，分流能縮短候船時間，乘船更迅速，歡迎遊客前來搭乘。

    東港客運碼頭的人潮最多。（記者陳彥廷攝）

    東港客運碼頭的人潮最多。（記者陳彥廷攝）

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