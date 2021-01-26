SpaceX一箭多星升空旋風 今年首場「論箭」東港高中登場

今年首場成大論箭來到屏東東港高中舉辦。（記者陳彥廷攝）

2021/01/26 19:46

〔記者陳彥廷／屏東報導〕全球首富馬斯克（Elon Musk）擔任執行長的太空公司SpaceX，前天以1具火箭搭載包括台灣產學界團隊的玉山、飛鼠等共143枚不同衛星升空，並成功進入軌道，創下新的世界紀錄，正逢寒假，成功大學已舉辦19個學年的「論箭科普論壇」今天來到東港高中，也成為今年首場，近百名學生放棄寒假，就為一探火箭奧秘。

「一箭多星」的火箭旋風吹進高中校園，東港高中從上個學年與成功大學合作舉辦「論箭科普論壇」，獲得學生好評，不過，上個學年鎖定高三生，今年學校擴大舉辦，開放高一到高三報名，今天共有72人報名，雖然已放寒假，但仍是穿上校服返校，就是要參與這個寶貴經驗，而且北部的營隊都因為疫情而停辦，因此東港高中成為今年首場的地點。

「真的射上去了好開心！」，在倒數聲畢，由學子自己按下電子點火線圈，小火箭噴出火花立刻被推上天際，此時天上正好有雁群飛過，與大雁互相輝映，有得小火箭直上直下，有得則是斜射，有的降落傘則是一發射就掉出，發揮不了作用，還有的因為風向關係，不斷回吹人群，學子興奮的尖叫聲此起彼落。

多年來指導數以萬計學生有關火箭科普的成大航太退休教授景鴻鑫指出，成大論箭的火箭組件中，除了受管制的固態火藥，其他材料在美術社就買得到，舉凡木片、塑膠管等，近年也設計電腦模擬程式協助，學子輕易製作出心目中的火箭，安全又有意義，至於SpaceX的創舉，設想到所有可能的問題，完成不可能的任務，而成大論箭就是希望啟發高中生的興趣，進一步發展台灣的火箭實力。

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