網酸只剩熱博還在撐 屏縣府：防疫措施做好做滿

屏東縣副縣長吳麗雪今天受訪表示，熱博將採高規格防疫，希望在防疫措施做好做滿的情況下，讓民眾仍有一個可以踏春的地方。（資料照）

2021/01/26 14:17

〔記者邱芷柔／屏東報導〕因應衛福部桃園醫院群聚感染事件，為了避免疫情升溫，各縣市農曆年節期間大型活動紛紛宣布取消，屏東縣政府舉辦的熱帶農業博覽會則決定加強防疫照常舉辦，讓網友大酸「就只剩熱博（熱帶農業博覽會）還在撐」，對此屏東縣副縣長吳麗雪今天受訪表示，熱博將採高規格防疫，希望在防疫措施做好做滿的情況下，讓民眾仍有一個可以踏春的地方。

吳麗雪表示，部桃擴大回溯屏東縣匡列2人，為曾於部桃住院患者及陪病家屬，今天（26日）凌晨零時已從居家隔離轉為自主健康管理，2人沒有任何社區活動，目前狀況均良好，衛生局及醫院也都有相關的監控與協助。

吳麗雪表示，昨天縣府團隊再次針對熱博開會，這一波疫情確實讓大家比較緊張，熱博是戶外場地，並會採取採取高規格防疫措施，包括實聯制、控管入口、禁止飲食及加強園區消毒等防疫措施。

「如果所有公共場所都不能去，整個過年春節期間，民眾會擠到哪裡去！吳麗雪說，希望在防疫措施做好做滿情況下，讓民眾仍有一個可以踏春的地方，團隊也會持續掌握疫情發展，根據中央疫情指揮中心觀察，這波疫情最緊張的時間會到2月4日，熱博開園則在2月6日，縣府有足夠的時間做相關防疫與因應工作。

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