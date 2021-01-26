國旅未必雨露均霑！小琉球2020登船少42萬 風景區下滑25％

小琉球人潮去年受疫情影響下滑，最多達4分之1。（記者陳彥廷攝）

2021/01/26 00:01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國內新興觀光景點屏東縣小琉球2019年往返登島人次達巔峰290萬次後，去年遇上疫情，登島人次下滑至248萬人次；業者指出，坊間傳言「報復性國旅」全湧向離島的說法，在小琉球並不明顯。

琉球鄉公所為掌握登島人次，去年開始向航港局取得登船人次資料，同時也整理島上3個風景區旅遊人次對外公布，兩者皆大幅下滑，禍首直指武漢肺炎。

數據顯示，去年全年往返的登船人次達到248萬，與2019年近290萬下滑14.4%、42萬人，至於以美人洞、烏鬼洞及山豬溝等3個風景區所計數的總人次共33萬，較2019年統計比較下滑約25%、11萬人次之多。

當地洪姓觀光業者指出，以往不曾出現3到5月皆不足萬人進入風景區的情形，推測當時因郵輪群聚染疫事件，不少人是聞船色變打退堂鼓，傳統旺季7月也創下6年新低，小琉球實在看不出來坊間所謂國旅報復湧入離島的情形。

琉球鄉長陳國在指出，從2到5月登島往返皆不足15萬人次，因為以往3月後就有遊客出現，這可明顯突顯疫情猖獗及其所帶來的影響，他也推薦入秋後的小琉球，與其它離島相比最大優勢就是不受東北季風影響，無風溫暖人又少，不用人擠人還能在沙灘漫步，強調在作好防疫下，能來琉球倘佯格外不同的景緻。

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