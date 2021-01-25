「春遊屏東宿省千元」強化防疫護觀光 27日起有463家旅宿參與

屏東「春遊屏東宿省千元」強化防疫，463家旅宿參與、27日開始。（記者蔡宗憲攝）

2021/01/25 23:44

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日升溫，各縣市紛紛宣布取消部分大型活動及春節活動，屏東縣既定的「春遊屏東宿省千元」專案則決定繼續進行，希望農曆春節後推廣國旅，因外傳墾丁大型飯店都未參加，屏縣府昨公布首波名單，強調指標星級飯店全都參與，也會持續去年開始的高規格防疫作為。

屏縣府初步統計，縣內已登記並提供書面申請的有463家，恆春半島旅宿佔大多數，預計27日能夠全數審核完畢上線供民眾及業者登記，包括墾丁福華、凱撒、夏都、福容、悠活等指標型飯店都有參加這次「500+500」活動。

屏縣府交旅處指出，從前年底的秋冬遊補助、去年的安心旅遊補助，確實能吸引國內民眾出門旅遊，振興觀光收益，這次雖然遇上疫情有擴散可能，但方案主要希望在農曆春節後，國旅淡季時提供民眾到訪使用，暫時沒有因應疫情取消的打算。

對於緊接而來的農曆春節假期，屏縣府交旅處處長黃國維表示，從去年開始的戴口罩、保持社交距離及旅宿業消毒等作為，都一直要求業者維持高規格執行，夜間人潮可能群聚的墾丁大街，則與警方協調，將依人車潮及住房狀況分三階段管制，年節前會公布交管方式。

「春遊屏東宿省千元」名額1萬名，將從1月27日起至3月7日止（農曆過年期間2月12至16日與228連假不適用），每房政府補助500元，業者加碼優惠500元，共現省1000元的住宿優惠，同時間縣內也有勝利星村浪漫有春活動，熱帶農業博覽會彩繪稻田，萬年溪屏東綵燈節，以恆春半島落山風藝術季、四重溪溫泉季等戶外類型活動，詳情可上屏縣府官網或電08-7325032查詢。

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