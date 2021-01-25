蘇嘉全農舍公所盼物歸原主 洪恒珠：若被當燙手山芋願收回

蘇嘉全夫婦捐作公益的農舍長期閒置，導致內部失修損壞，長治鄉公所認為難以活化，盼物歸原主。（記者李立法攝）

2021/01/25 19:56

〔記者李立法／屏東報導〕前總統府秘書長蘇嘉全夫婦捐作公益的農舍閒置9年淪為蚊子館，長治鄉公所申請拆除遭審計室駁回，並要求積極活化利用，否則將移送監察院究責，長治鄉長古佳川認為難以執行，盼蘇家撤銷捐贈，收回農舍；蘇嘉全妻子洪恒珠強調，若農舍被視為燙手山芋帶給地方麻煩，她願收回。

蘇嘉全2012年與總統蔡英文搭檔競選正、副總統期間引發爭議的「豪華」農舍，經無償捐給長治鄉公所指定作為地方公益用途後，卻長期閒置，因農舍已出現損壞，長治鄉公所決定回歸農業用途，去年底向審計室申請拆除這座全國高知名度的蘇家農舍。

屏東審計室認為該農舍屋齡僅15年未達使用年限，日前駁回長治鄉公所該申請案，並要求公所積極活化利用該公有場館，若消極無所作為，將移送監察院究責。

長治鄉長古佳川表示，長治鄉已負債超過2600萬元，該農舍若要作為合法且符合安全規範的公共場館委外經營，需投入約500萬元修繕及增加消防避難等設施，還不見得會有廠商願接手，根本不符經濟效益，恐拖累財政，鄉代會才決議，與其任由荒廢，不如拆掉農舍，回歸農業使用，將農地放租挹注鄉庫。

古佳川認為公所難以執行審計室的要求，監察院若究責，他願一肩扛起，該農舍所衍生的問題是選舉等政治因素使然，如今已成為地方燙手山芋，他希望蘇家能提告撤銷捐贈，收回農舍。

當年農舍所有權人洪恒珠表示，她和蘇嘉全捐出農舍就是希望鄉公所能妥善規劃利用，當成圖書館也不錯，卻被閒置到損壞，聽到鄉公所要拆除，心裡感到難過，如果該農舍真造成地方這麼大的困擾，公所執意要歸還，她願意收回來。

蘇嘉全夫婦捐作公益的農舍長期閒置，導致內部失修損壞，長治鄉公所認為難以活化，盼物歸原主。（記者葉永騫攝）

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