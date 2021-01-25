小琉球肚仔坪「窮到只剩海膽」 初估100萬顆怵目驚心

2021/01/25 19:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球肚仔坪潮間帶曾是被當地人視為海洋生物「種源庫」的區域，但近幾年卻已嚴重退化到只剩數量龐大的海膽和滿佈坑洞的裸露礁石的情形，初估有80萬到100萬顆海膽，不少人私底下形容為「窮到只剩下海膽」，屏東縣政府有意以杉福、漁埕尾兩個潮間帶為例，納入管制區，限制同時間潮間帶容留人數，劃設核心保育區以復育生物、規劃生態導覽路線以限縮踩踏範圍。

「生物密度更減少了80%左右。」縣府於109年委託中山大學研究團隊進行生態調查，調查結果和5年前資料相比，肚仔坪潮間帶不僅生物個體密度減少達8成，物種豐富度也下降超過8成，部分生物逐漸消失，生態環境也改變，急需研議解決方案。

原本肚仔坪因為易達性不佳，基本上只有當地人會造訪，但隨著遊客希望以類「探險」方式出遊，也開始出現迎合的市場，近幾年導覽團增加，初期因為物種豐富，確實爆紅，但當秘境不再是秘境，加上採捕海膽天敵等事件增加，不僅遊客反應可看性降低，導覽員更相當清楚已很難讓遊客看到除了海膽以外的生物，之後海膽開始失控，如同複製貼上般不斷增生。

中山大學團隊參考當地導覽員自主蒐集的資料及在地居民的描述作為調查參考，據說早年肚仔坪的淺灘上有著良好砂土底質，並有大片泰來草形成海草床，近年來潮間帶礁台的環境卻開始出現明顯改變，不僅泰來草叢零星可見，早期優勢生物消失，開始由數量龐大的海膽和為數也不少的海參取而代之的。依現場勘查及影像分析，初估當地的海膽數量可能在80至100萬顆的驚人數字，無怪乎被私底下形容為「窮到只剩下海膽」。

「這種狀態科學界稱為『海膽荒礁』！」，縣政府表示，海膽在珊瑚礁生態系中扮演重要角色，並適量啃食藻類，讓珊瑚具更多生長空間，其它底棲生物也可以躲在由海膽挖出來的洞穴中並增加海蔘的食物來源。不過，一旦海膽族群成長失控，原本豐富多樣的棲地就會因高密度海膽的啃食而改變，依存的海洋生物隨之消失，最後只剩礁岩及海膽，不再具有之前的高生產力及豐富生物多樣性，若再不處理，很可能會演變成毫無生氣的冰冷礁石。

中山大學研究團隊透過文獻蒐集及居民座談，推測造成棲地退化及生物多樣性下降的主因，除了遊客踩踏破壞棲地、過漁造成海膽天敵減少、污水外溢造成海膽食物增生，以及大自然的颱風、氣候變遷影響等因素。

面對這些可能的因素，縣政府將逐步規劃限制同一時間進入潮間帶人數、劃設核心保育區以復育生物、規劃生態導覽路線以限縮踩踏範圍、加強宣導並限制採捕海膽主要天敵等措施，縣府強調，這些改善將兼顧在地觀光利益，中山大學也建議參考國外經驗，進行海膽移除改善「海膽荒礁」的試驗研究，屏東縣政府則將尋求海洋委員會支援補助相關研究，以進行未來採取進一步措施的先期作業。

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