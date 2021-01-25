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    首頁　>　屏東縣

    死亡交通事故增 內埔警偕公所錄客語宣導隨垃圾車放送

    死亡交通事故增，內埔警、內埔公所合作錄製客語宣導，透過垃圾車放送。（記者羅欣貞翻攝）

    死亡交通事故增，內埔警、內埔公所合作錄製客語宣導，透過垃圾車放送。（記者羅欣貞翻攝）

    2021/01/25 10:19

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣內埔鄉去年（2020年）死亡交通事故15人，較2019年增加8人，其中有5件酒駕、有2件未戴安全帽等，為宣導交通安全，內埔警分局與內埔鄉公所合作，利用垃圾車廣播提醒鄉親注意，內容由警分局長蔡耀順與內埔鄉長鍾慶鎮共同錄製。

    內埔鄉境內人口5萬3千人，人口為縣內33個行政區第三多，為使宣導貼近民眾生活作息，內埔警分局於是選擇每天均會繞行鄉內主要道路的10輛垃圾車作為發想，進行廣播式的政令宣導，提醒鄉民重視交通安全議題。

    因鄉內客家居民佔了6成，鄉長及分局長採全程採客語方式進行內容錄製，同時製作全彩橫幅懸掛車體側身，強化宣導效果。

    1分鐘20秒的宣導指出，內埔鄉2020年死亡交通事故15人，較2019年增加8人，其中有5件酒駕、有2件未戴安全帽；提醒長著機（機車）、老（老人）、酒（酒駕）易生重大交通事故，應更注意行車安全；同時提醒鄉親，鄉內2020年易肇事路段為台一線、廣濟路及壽比路，用路人應小心慢行。

    分局長蔡耀順今天（25日）表示，以2020年資料分析，連假（含前一天）為死亡交通事故好發期，為使轄內民眾都能安心團圓過年，於是展開密集性宣導，希望能有效防制；內埔鄉長鍾慶鎮也表示，交通3E政策涵蓋工程、教育及執法，除執法仰賴警方協助外，工程部分，鄉公所將依內埔警方之提出，陸續改善不合理之權責道路。

    內埔警分局長蔡耀順（左）與內埔鄉長鍾慶鎮（右）共同錄製客語宣導。（記者羅欣貞翻攝）

    內埔警分局長蔡耀順（左）與內埔鄉長鍾慶鎮（右）共同錄製客語宣導。（記者羅欣貞翻攝）

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