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    國內疫情緊繃 墾丁寒假首週退房已逾一成

    國內北部疫情緊繃，墾丁寒假首週退房超過一成。（記者蔡宗憲攝）

    國內北部疫情緊繃，墾丁寒假首週退房超過一成。（記者蔡宗憲攝）

    2021/01/25 08:16

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日升溫，為配合防範本土疫情擴散，各縣市紛紛宣布取消部分大型活動及春節活動，加上昨晚（24日）宣布恐5千人隔離，受到消息面影響，原本預估會有寒假國旅出遊潮的墾丁地區，第一個週末業績「收黑」，飯店業更收到不少團體取消，粗估損失已經超過一成以上。

    寒假第一個週六的墾丁大街，人潮少到像平常日子，不少攤販業者閒到滑手機打發時間，飯店內外服務人員及旅客都緊戴口罩，整個緊張戒備狀態，彷彿回到去年疫情最緊繃的三、四月。

    幾家星級飯店業者透露，上週就陸續收到北部縣市學校團體發來的公文，寫著「若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善之防疫配套措施，指揮中心強烈建議取消或延後舉辦。」許多已經訂房國旅團體，紛紛選擇取消出遊，每個飯店近期都遭取消超過500間以上，近期平均已經影響一成訂房。

    旅宿業者小朱說，這一波國內本土疫情造成的心理壓力風雨欲來，團體退訂取消是第一步，本來超過九成以上的農曆春節訂房，已經有許多旅客都開始轉為觀望心態，陸續致電詢問退房或延期的相關，只能祈禱本土疫情能夠控制，否則去年底回升的國旅商機恐怕再次歸零。

    屏縣府交旅處表示，目前本土疫情仍在努力控制，短期內觀光旅遊下滑是可以預期的現象，呼籲業者做好相關防護措施，待後續疫情再次有效控制，搭配屏縣獨有的「春遊屏東宿省千元」，屆時可望重新帶起一波屏東國旅風潮。

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