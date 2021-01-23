滿州港口溪發現新種「龍口蛇鰻」 專家：證明環境相當健康

滿州鄉港口溪發現新種龍口蛇鰻。（墾管處提供，記者蔡宗憲翻攝）

2021/01/23 22:54

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園境內的滿州港口溪流域，多年來發現不少陸蟹新種，被譽為珍貴的「陸蟹之河」，近期又有研究團隊記錄到新種「龍口蛇鰻」，顯示港口溪棲地的多樣性，也期盼官方重視當地溪流生態，減少非必要的水泥化工程。

墾管處委託嘉南藥理大學教授黃大駿團隊，進行園區港口溪調查過程，在中游原始棲地的河段發現外型特殊的蛇鰻，經海大博士生邱詠傑分析鑑定，確定為蛇鰻亞科（Ophichthinae），龍口蛇鰻屬（Lamnostoma sp.）的新物種。

「這項發現證明港口溪環境相當健康！」黃大駿團隊表示，蛇鰻科沒有鱗片保護埋藏底沙中，平常僅露出前鼻管、吻部及眼睛，並利用伏襲式掠食小型魚類及蝦為食，因大部分皮膚直接接觸底質，一向作為檢視溪流底質環境健康指標。

調查團隊指出，這隻新種蛇鰻可能只是港口溪許多未知水生生物研究裡的一小部分，目前研究中還有沼蝦及米蝦等許多尚未正式發表或記錄的種類存在，但河床底質被擾動或嚴重破壞，甚至變成三面光的水泥化工程時，就會造成這些淡水生物的棲地消失，進而族群消滅，造成脆弱的溪流生態失衡。

對於初步調查結果，墾管處處長許亞儒強調，港口溪是墾丁國家公園區內最長且最廣泛的溪流，近年因部分河段沖蝕嚴重需面臨工程整治，由於棲地多樣化而生物資源相當豐富，對於工程單位進行溪流整治時，將維護珍貴生態資源核心價值，面對相關工程申請案會謹慎評估，全力維護港口溪棲地生物多樣性。

滿州鄉港口溪發現新種龍口蛇鰻。（墾管處提供，記者蔡宗憲翻攝）

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