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    首頁　>　屏東縣

    涉弊判8年 前長治鄉長許玉秀又被判撤職停用2年

    懲戒法院判前長治鄉長許玉秀撤職並停任公務員2年。（資料照）

    懲戒法院判前長治鄉長許玉秀撤職並停任公務員2年。（資料照）

    2021/01/23 17:57

    〔記者吳政峰／台北報導〕屏東縣長治鄉前鄉長許玉秀涉指示課長以鄉公所名義舉辦活動，再以不實單據核銷，詐領補助款，又疑似進行工程圍標，收取廠商回扣，被屏東地院依貪污罪判刑8年。監察院認定許玉秀違失情節重大，提起彈劾，日前獲得懲戒法院採信，以未廉潔自持、嚴重侵害公務員形象為由，判撤職並停任公務員2年。

    彈劾指出，許玉秀對於詐得補助款一事，雖辯稱未介入不實單據核銷，其於核銷時，至多僅能就各該發票、收據為形式審查，但本案相關活動的劉姓承辦人，已對該活動經費申請及核銷過程合法性有所質疑，並拒絕辦理該活動經費核銷手續。許玉秀身為鄉長，自有維護鄉公所行政行為合法性的義務。

    且相關活動原即為許玉秀指示公所課長辦理的活動，許的配偶更是主導活動進行的主角，在此情形下，許玉秀應更加注意相關活動經費核銷有無違法之虞，亦有向相關人等確認經費支出情形的管道及能力，許玉秀竟捨此而不為，即逕於課長提出的請款簽呈及支出憑證黏存單上核章，並送交屏東縣政府申請補助，難認她對於單據不實一事全然不知。

    加上許玉秀涉入工程圍標案，協助特定廠商得標道路工程後，再收取標案金額的一成當作賄款，共約86萬元，被屏院依貪污罪判刑8年、褫奪公權5年。監察院綜合相關事證後，認定違失情節重大，提起彈劾。

    懲戒法院認為，許玉秀未能廉潔自持，反而運用綜理鄉務的職權詐領活動補助款，又因工程弊案被判刑，敗壞官箴，影響民眾對公務員清廉操守與公正執行職務的觀感甚鉅，評議後判撤職，兩年內不得任公職。

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