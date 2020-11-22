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    首頁　>　屏東縣

    墾丁連兩天傳潛水事故 海巡人員今下船搶回一命

    海巡人員搶救該名漂流的女性潛客。（記者陳彥廷翻攝）

    海巡人員搶救該名漂流的女性潛客。（記者陳彥廷翻攝）

    2020/11/22 23:46

    ［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣墾丁這兩天海面相當不平靜，昨天（21日）傳出許姓女子潛水溺斃的憾事，今天中午再度驚傳有女潛客漂流，所幸海巡艇即時趕赴，將該女子救出生天、未淪為波臣。

    海巡署第八巡防區指揮部今天中午獲報，指在核三廠出水口外約0.2浬處海域，1名潛水客因體力不支在海面漂流並求援，經派遣3576艇前往援救。

    艦隊分署第十四海巡隊獲報後，立即通報線上勤務3576巡防艇馳往救援，當時海象約4到5級陣風7級、浪高1公尺，現場離岸0.2浬處，見該名女性潛水客向巡防艇揮手求援，惟當時海流強勁，溺者體力不支，恆春海巡隊3576艇艇員巴文淵穿著救生裝備下水救援，並與艇上人員合力將溺者約在下午1時救援上艇，安全載返後壁湖港。

    返港後第六岸巡隊後壁湖安檢所人員協助攙扶該民眾交由恆春消防分隊救護車送往恆春旅遊醫院，經送醫檢查後無大礙後由家人接送返家，他們也對海巡及消防人員迅速救援表示萬分感謝。

    據悉，該名潛客於核三廠出水口南側岸際下水，因中性浮力不穩，無法順利返回岸際，遭海流帶離岸際於海上漂流待救，海巡署呼籲，時序進入冬季，海上狀況瞬息萬變，民眾從事水上遊憩活動應隨時注意當前海象及身心狀況，如遇緊急事故需救援，請撥打「118」救援。

    海巡人員搶救該名漂流的女性潛客。（記者陳彥廷翻攝）

    海巡人員搶救該名漂流的女性潛客。（記者陳彥廷翻攝）

    海巡人員搶救該名漂流的女性潛客。（記者陳彥廷翻攝）

    海巡人員搶救該名漂流的女性潛客。（記者陳彥廷翻攝）

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