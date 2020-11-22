29歲女子墾丁南灣體驗潛水 驚傳溺斃

海巡人員急忙上船搶救。（記者陳彥廷翻攝）

2020/11/22 11:25

［記者陳彥廷／屏東報導］海巡署第八巡防區指揮部今天發出新聞稿指出，昨天於南灣海域下午發生一起溺水案件，29歲的女子參與體驗潛水，卻因不明原因溺水，雖經娛樂漁船救援，但送醫仍宣告不治。

海巡署昨天下午3時許獲118海巡服務專線報案，指「墾丁2號」娛樂漁船於南灣海域從事水域調查時，發現有2名潛水員漂浮於水面上，而其中1名29歲的女子已失去意識，接觸後即由另名男性潛水教練及「墾丁2號」船員協助拉至船上，並實施心肺復甦術且載返後壁湖漁港。

第八巡防區指揮部接獲通報後，立即派遣南部分署第六岸巡隊後壁湖安檢所等11員於後壁湖港區實施救援，「墾丁2號」娛樂漁船將溺水潛水客載返後壁湖漁港後，安檢人員立即上前接替實施心肺復甦術，並與救護人員運用長背板將溺者移運至救護車。

據了解，該名潛客至南灣跳石遊憩平台，由業者帶領體驗潛水活動時，卻因不明原因而發生溺水，經醫院搶救後仍宣告不治。

海巡署表示，墾丁國家公園內的南灣是水域遊憩活動勝地，但每年仍有戲水意外傳出，呼籲民眾至岸際戲水或參加水上活動務必注意自身安全，切勿至危險水域及未設有救生員岸際戲水，如發生溺水等任何狀況，可立即撥打「118」海巡服務電話，海巡署將立即提供各項協助、救援。

海巡人員急忙上船搶救。（記者陳彥廷翻攝）

海巡人員急忙上船搶救。（記者陳彥廷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法