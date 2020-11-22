2020屏東馬拉松今登場 逾6千人跑進城市秘境品味小農美食

屏東馬拉松今天在屏東市登場。（圖由屏東縣政府提供）

2020/11/22 11:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2020屏東馬拉松今天（22日）在屏東公園登場，今年共吸引6500名跑友參賽，有別於往年競賽路線，此次活動主打屏東城市秘境與小農美食，讓跑友與屏東市民一起探索屏東風情，另外，腦麻兒小比媽媽與親友團組團輪流推著小比完成賽事，也成為屏東馬的亮點，沿途市民給予熱情加油。

2020屏東馬拉松邁入第3年，今年選手中約有4成來自其他縣市，屏東縣政府為跑友規劃不同以往南國墾丁意象的市區秘境路線，並推出集結在地景點與美食的「屏東跑旅攻略」。現場規劃舞台活動及小農市集展現屏東熱情，也推廣屏東優質農產品。沿線賽道更有豐富多樣的補給品，包括在單車鐵道歸來站時，可以品嘗歸來社區居民提供的大力蔘牛蒡茶及歸來肉圓等，選手們讚不絕口。

屏東縣政府表示，今年全球受新冠肺炎疫情影響，不少跑友對馬拉松賽事抱著觀望的態度，屏東馬拉松能夠吸引6500人參加，要非常感謝所有防疫人員的辛勞以及民眾的共同努力。2020屏東馬拉松依照教育部體育署頒佈大型體育運動賽會及活動的防護措施處理原則，現場設置防疫檢疫站，與會人員均需依照防疫動線進入會場，進行額溫測量以及手部消毒，如有發燒等相關症狀，跑者需進入隔離區，後仍持續有發燒症狀則取消參賽資格。

2020屏東馬拉松共分成42公里、21公里、11公里及5公里組，全程馬拉松男子組第一名為周柏江，成績為2小時47分41秒，女子組則為吳嘉雯，成績為3小時40分42秒。今年的賽道規劃經過萬年溪景觀橋、幸福紅橋、六堆客家文化園區、麟洛濕地公園及屏東縣彩虹自行車道中的紅線-單車國道及靛線-單車鐵道，讓每位跑友體驗了不一樣的屏東風貌。

腦麻兒小比在媽媽與親友團組團協助下完成屏東馬賽事，屏縣府祕書長邱黃肇崇（右三）為他們加油。（圖由屏東縣政府提供）

屏東馬拉松沿線經單車國道等區域。（圖由屏東縣政府提供）

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