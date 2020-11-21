水幕光雕只能遠觀…大鵬灣建防波堤 遊湖業者憂降低吸引力

大鵬灣水幕光雕是夜間吸客亮點。（記者陳彥廷攝）

2020/11/21 23:24

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣環灣道路的三孔橋3年前打造水幕光雕，成功在夜晚吸客，不過，旁邊的BOT商去年退場後，大鵬灣國家風景區管理處今年卻仍要在三孔橋出水口旁興建新防波堤，引來夜航業者不滿，認為將無法駛近欣賞，將失去對遊客吸引力，鵬管處則回應，興建是因為防波堤屬既有的遊艇港區堤岸。

大鵬灣國家風景區觀光發展在2017年出現頹勢，鵬管處為提振觀光，在牛埔溪分洪道接入大鵬灣域的三孔橋上方打造水幕光雕，瀑布在各色光影投射下，變化萬千，美不勝收，成為夜間灣域亮點，吸客無數。

由於夜航有規範，目前僅1間業者載客，業者說，3年前鵬管處花1800萬元打造水幕光雕，當時與鵬管處一同推動，也因此成為夜航景點，已累積出不少忠實粉絲，每週至少有一半的晚上要載客到欣賞。

業者強調，新的堤岸卻會將把船驅趕到更遠，視覺效果不如以往的位置，若是硬要他們接近駛入，可能會因牛埔溪沖積沙土有擱淺風險，鵬管處說改就改，棄當初一同茁壯的業者於不顧。

對此，鵬管處強調，經再次檢視、研究大鵬灣的水文，該防波堤反而可以導流沙土，讓這些累積上游各式物質的溪水不會在灣域內打轉，而是速速被帶出到大海。且堤岸本來就是遊艇港區的外圍堤岸，加上堤岸間仍有60公尺左右的闊度，遊湖船可載客行駛並欣賞水幕光雕，但鵬管處也會注意航道的土沙堆積事宜。

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