潘孟安下一步接院長？ 蘇貞昌：「連鞭啊！」

行政院長蘇貞昌到前進國小視察。（記者邱芷柔攝）

2020/11/21 15:59

〔記者邱芷柔／屏東報導〕內閣改組傳聞不斷，行政院長蘇貞昌今天到故鄉屏東視察，被問到內閣改組問題，蘇貞昌先是語帶玄機點名林佳龍、潘孟安，接著到屏東市前進國小視察時，大讚潘孟安推動「老幼共學」成果，致詞時更幽默反問潘孟安「接下來可以做院長了吧？」讓潘孟安聽了頻頻揮手搖頭，蘇更接著說「連鞭（閩南語：馬上）了啦！」

蘇貞昌今天到屏東視察，行程滿檔，其中還特別回到父親出生的前進里，視察前進國小，並到地方俗稱「頭前溪仔」大廟的鎮溪宮參拜。

蘇貞昌視察時看得非常仔細，從硬體設施到軟體設備，針對校方提出的營運困境、設施設備不足等一一回應，並指示相關部會協助，蘇也對前進國小推動的老幼共學頻頻讚許。

蘇貞昌說，前進國小是老幼共學的典範，學生數從曾經的300多人，到現在70餘人，校方釋出空間打造老幼共學環境，成為全國第一個設立在學校裡的老幼共學空間，可以看見潘孟安縣長的效率，串連學校、醫院、長照等不同資源，創造失智長者、照護家屬及學童三贏。

蘇也表示，台灣邁入超高齡社會，要讓年輕人敢婚、敢生、願養，不是只有給錢，政府希望做支撐的力量，前進國小老幼共學是很好的例子，失智長者延緩老化，學童還可以學習閩南語，照護家屬則有喘息機會，希望把地方政府成功的經驗複製到全國。

蘇貞昌今天到屏東市前進國小視察時，大讚潘孟安推動「老幼共學」成果，致詞時更幽默反問潘孟安「接下來可以做院長了吧？」（記者邱芷柔攝）

蘇貞昌到鎮溪宮參拜。（記者邱芷柔攝）

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