民進黨屏東縣黨部主委改選 許展維連任成功

許展維連任民進黨屏東縣黨部主委。（記者侯承旭攝）

2020-05-24 19:06:59

〔記者侯承旭／屏東報導〕民進黨今天舉行縣市黨部主委改選，屏東縣黨部由現任主委許展維連任成功。

民進黨屏東縣黨部主委改選由現任主委許展維迎戰前縣議員盧同恊，兩人已經是第二次對決，2018年許展維以不到500票的差距擊敗盧同恊。

今天屏東縣黨部主委開票初步結果，許展維7294票、盧同恊4676票。

許展維是現任屏東縣議員，是全縣票最高的議員，過去兩年擔任縣黨部主委期間，與縣長潘孟安的合作順暢，今年1月更攜手為民進黨搶下首席山地原住民立委。

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