獨家》阿中部長墾丁行「空白」2小時 媒體撲空的行程曝光了！

潘孟安（左1）為讓陳時中（中）能夠安靜、閒適的享用道地屏東黑鮪魚料理補身體，特意選在戰備跑道旁相對空曠、低調的可可山莊。（記者陳彥廷翻攝）

2020-05-24 06:21:37

［記者陳彥廷／屏東報導］中央流行疫情指揮中心的「防疫五月天」，在5月23日展開的「防疫新生活」就以屏東為起點，不過，日前行程最早傳出晚餐要先到東港鎮吃海產，但昨晚媒體到東港阿榮坊卻撲了個空，「時中誤點」疑雲引發熱議。

部長這空白的1、2個小時到底去哪了，成媒體茶餘飯後話題，直到陳時中在墾丁現身後，以標下東港「第一鮪」而馳名的東港佳珍海產餐廳在其臉書PO文，這才發現陳時中和另外3位防疫三月天的晚餐，竟是由東港佳珍將黑鮪材料帶到枋寮鄉的可可山莊辦外燴。

陳時中這次行程公開採訪的場合不多，卻因為高人氣而低調不起來，從日前傳出要在東港用餐後，東港各大知名海產店的電話就被打爆就可得知，各大飯店卻皆無人知道到底是不是「獎落我家」，直到前天才傳出可能會在東港阿榮坊海鮮餐廳用餐，而昨天下午擁入的大批媒體SNG車等待陳時中，直到最後從台北前來的人都下了車，卻未發現部長身影，反而是出現媒體同業迎接同業，被晃點的在地媒體只能無奈大嘆「時中誤點」。

大部分媒體再趕往墾丁大街，接續採訪陳時中昨晚唯一的公開行程，而這段空白行程也在墾丁露面後曝光，陳時中也的確照表操課，食用了「東港海產」，但地點卻是在枋寮鄉的可可山莊，原來是屏東縣長潘孟安為讓陳時中在連日操勞後，能夠安靜、閒適的享用道地屏東黑鮪魚料理補身體，特意選在戰備跑道旁相對空曠、低調的可可山莊。

「跑了兩趟載器材！」東港佳珍老闆蕭受發指出，前天才知道自己雀屏中選，但當時接洽的人仍語帶保留指「可能還會有變化」，後來才正式確認要在枋寮鄉用餐，因此跑了兩趟載器材，出動6人料理、擺盤兩桌套餐，雖然場地不熟悉，還只能使用機動式的太空爐，但成果「絕對沒漏氣」。

現正適逢黑鮪魚季，蕭受發又是常常標下「第一鮪」的常客，要招待第一名部長，自然出菜就是圍繞黑鮪，「黑鮪渾身是寶！」，蕭受發笑稱，黑鮪魚除生魚片外，近年他們也希望能全身利用，像昨天就出了少見的黑鮪骨髓及眼睛的料理，也煮了黑鮪粥還有黑鮪麻油麵線，雖然黑鮪眼睛還一度被誤認是馬肉，不過成果就是通通掃盤，飯後何啟功、薛瑞元及周志浩等摸著肚子合影連表示吃很飽，整噸飯吃起來是溫馨飽足又愉快。

「他把台灣顧得這麼好，能夠在他面前出菜就是榮幸！」蕭受發說，國際疫情嚴峻，台灣卻在陳時中的看顧下，守下一波波武漢肺炎的侵襲，尤其防疫事務日理萬機，各方訊息千頭萬緒，但看他在防疫記者會上的態度及處理步調，所展露的大將之風，能夠沉穩住現場，毫不雜亂的應對，果然也守住台灣。

蕭受發說，初次與陳時中見面，除了記者會上常見的穩重，更因為為人有禮，實際上還多了幾分溫厚，是很有溫度的人，台灣能被他守護，實在是非常幸運，也難怪他在墾丁所喊的「我台灣，我驕傲」是這麼的振奮人心。

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東港佳珍海產餐廳老闆蕭受發（左）為指揮中心辦外燴，菜色讓陳時中讚不絕口。（記者陳彥廷翻攝）

東港佳珍海產餐廳為指揮中心辦外燴。（記者陳彥廷翻攝）

東港佳珍海產餐廳到枋寮辦外燴，指揮中心的官員們包括薛瑞元、何啟功及周志浩都摸著吃飽的肚子比讚，在緊繃已久的疫情中終於出現輕鬆的一面。（記者陳彥廷翻攝）

東港佳珍海產餐廳為指揮中心辦外燴。（記者陳彥廷翻攝）

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