為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　屏東縣

獨家》阿中部長墾丁行「空白」2小時 媒體撲空的行程曝光了！

潘孟安（左1）為讓陳時中（中）能夠安靜、閒適的享用道地屏東黑鮪魚料理補身體，特意選在戰備跑道旁相對空曠、低調的可可山莊。（記者陳彥廷翻攝）

潘孟安（左1）為讓陳時中（中）能夠安靜、閒適的享用道地屏東黑鮪魚料理補身體，特意選在戰備跑道旁相對空曠、低調的可可山莊。（記者陳彥廷翻攝）

2020-05-24 06:21:37

［記者陳彥廷／屏東報導］中央流行疫情指揮中心的「防疫五月天」，在5月23日展開的「防疫新生活」就以屏東為起點，不過，日前行程最早傳出晚餐要先到東港鎮吃海產，但昨晚媒體到東港阿榮坊卻撲了個空，「時中誤點」疑雲引發熱議。

部長這空白的1、2個小時到底去哪了，成媒體茶餘飯後話題，直到陳時中在墾丁現身後，以標下東港「第一鮪」而馳名的東港佳珍海產餐廳在其臉書PO文，這才發現陳時中和另外3位防疫三月天的晚餐，竟是由東港佳珍將黑鮪材料帶到枋寮鄉的可可山莊辦外燴。

陳時中這次行程公開採訪的場合不多，卻因為高人氣而低調不起來，從日前傳出要在東港用餐後，東港各大知名海產店的電話就被打爆就可得知，各大飯店卻皆無人知道到底是不是「獎落我家」，直到前天才傳出可能會在東港阿榮坊海鮮餐廳用餐，而昨天下午擁入的大批媒體SNG車等待陳時中，直到最後從台北前來的人都下了車，卻未發現部長身影，反而是出現媒體同業迎接同業，被晃點的在地媒體只能無奈大嘆「時中誤點」。

大部分媒體再趕往墾丁大街，接續採訪陳時中昨晚唯一的公開行程，而這段空白行程也在墾丁露面後曝光，陳時中也的確照表操課，食用了「東港海產」，但地點卻是在枋寮鄉的可可山莊，原來是屏東縣長潘孟安為讓陳時中在連日操勞後，能夠安靜、閒適的享用道地屏東黑鮪魚料理補身體，特意選在戰備跑道旁相對空曠、低調的可可山莊。

「跑了兩趟載器材！」東港佳珍老闆蕭受發指出，前天才知道自己雀屏中選，但當時接洽的人仍語帶保留指「可能還會有變化」，後來才正式確認要在枋寮鄉用餐，因此跑了兩趟載器材，出動6人料理、擺盤兩桌套餐，雖然場地不熟悉，還只能使用機動式的太空爐，但成果「絕對沒漏氣」。

現正適逢黑鮪魚季，蕭受發又是常常標下「第一鮪」的常客，要招待第一名部長，自然出菜就是圍繞黑鮪，「黑鮪渾身是寶！」，蕭受發笑稱，黑鮪魚除生魚片外，近年他們也希望能全身利用，像昨天就出了少見的黑鮪骨髓及眼睛的料理，也煮了黑鮪粥還有黑鮪麻油麵線，雖然黑鮪眼睛還一度被誤認是馬肉，不過成果就是通通掃盤，飯後何啟功、薛瑞元及周志浩等摸著肚子合影連表示吃很飽，整噸飯吃起來是溫馨飽足又愉快。

「他把台灣顧得這麼好，能夠在他面前出菜就是榮幸！」蕭受發說，國際疫情嚴峻，台灣卻在陳時中的看顧下，守下一波波武漢肺炎的侵襲，尤其防疫事務日理萬機，各方訊息千頭萬緒，但看他在防疫記者會上的態度及處理步調，所展露的大將之風，能夠沉穩住現場，毫不雜亂的應對，果然也守住台灣。

蕭受發說，初次與陳時中見面，除了記者會上常見的穩重，更因為為人有禮，實際上還多了幾分溫厚，是很有溫度的人，台灣能被他守護，實在是非常幸運，也難怪他在墾丁所喊的「我台灣，我驕傲」是這麼的振奮人心。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

東港佳珍海產餐廳老闆蕭受發（左）為指揮中心辦外燴，菜色讓陳時中讚不絕口。（記者陳彥廷翻攝）

東港佳珍海產餐廳老闆蕭受發（左）為指揮中心辦外燴，菜色讓陳時中讚不絕口。（記者陳彥廷翻攝）

東港佳珍海產餐廳為指揮中心辦外燴。（記者陳彥廷翻攝）

東港佳珍海產餐廳為指揮中心辦外燴。（記者陳彥廷翻攝）

東港佳珍海產餐廳到枋寮辦外燴，指揮中心的官員們包括薛瑞元、何啟功及周志浩都摸著吃飽的肚子比讚，在緊繃已久的疫情中終於出現輕鬆的一面。（記者陳彥廷翻攝）

東港佳珍海產餐廳到枋寮辦外燴，指揮中心的官員們包括薛瑞元、何啟功及周志浩都摸著吃飽的肚子比讚，在緊繃已久的疫情中終於出現輕鬆的一面。（記者陳彥廷翻攝）

東港佳珍海產餐廳為指揮中心辦外燴。（記者陳彥廷翻攝）

東港佳珍海產餐廳為指揮中心辦外燴。（記者陳彥廷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
陳時中墾丁人氣爆表！大批民眾包圍拍照 要求簽名「時鐘」
2020-05-23 23:11

陳時中墾丁人氣爆表！大批民眾包圍拍照 要求簽名「時鐘」
穿花襯衫木屐逛墾丁大街 陳時中高喊：我台灣我驕傲！
2020-05-23 22:52

穿花襯衫木屐逛墾丁大街 陳時中高喊：我台灣我驕傲！
花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%

花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%
前關島總督盛讚台灣防疫成功 重啟觀光將邀台灣
2020-05-21 21:24

前關島總督盛讚台灣防疫成功 重啟觀光將邀台灣
國台辦痛批無專業 陳時中神回：回歸人和病毒戰役才是正道
2020-05-21 15:28

國台辦痛批無專業 陳時中神回：回歸人和病毒戰役才是正道
「高雄CBD」頂級商辦 高租金報酬買氣增

「高雄CBD」頂級商辦 高租金報酬買氣增
屏東縣今日熱門
2020-05-17 12:14

路太顛簸 公車超速行駛震傷乘客腰椎判賠25萬

2020-05-17 15:23

田裡田外都「犁田」 鄉代會促成立「農機洗澡隊」

2020-05-17 16:19

屏東三地門驚傳5童溺水！1男童救起時無生命跡象

2020-05-17 19:03

生日變忌日！屏東隘寮溪傳5童溺水 11歲男童不治 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播