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首頁　>　屏東縣

防疫期中考過關了！陳時中：振興旅遊 從墾丁開始

阿中部長大啖生魚片。（記者蔡宗憲攝）

阿中部長大啖生魚片。（記者蔡宗憲攝）

2020-05-23 23:30:18

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕衛福部長陳時中今晚帶著防疫團隊南下墾丁「逗陣踅夜市」，不同於平常正式打扮，陳時中不僅換上屬於夏天的花襯衫，還現場穿上立委周春米送的恆春木屐，展現難得一見的度假版阿中部長LOOK。

受到路程影響，陳時中及防疫團隊比原訂時間晚了約半小時抵達墾丁大街，數百名當地居民及遊客宛如追星族，擠滿防疫團隊集合出發點的墾丁派出所，看到陳時中抵達興奮直喊「阿中部長讚讚讚」，陳時中也微笑向群眾揮手，出場氣勢宛如國際巨星。

陳時中抵達墾丁大街後，沒有先致詞或拍照，選擇遠離媒體進入派出所內，慰問4月至今每週進行「人流管制」的基層員警，才進行逛大街前的記者會。

神情輕鬆的陳時中，開場也打趣要求採疫情中心記者會的開場介紹方式，屏縣長潘孟安則帶頭喊「大家辛苦了！謝謝防疫國家隊！」

陳時中也開心表示，「期中考應該是過關了！」這個階段要從國境之南振興旅遊、從墾丁開始。

一行人從墾丁大街中段走向北端，沿途也進入海產店品嚐生魚片及烤生蠔，沿途滿滿媒體及追星的民眾，爆棚的人氣，儼然出現龐大「阿中粉」。

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阿中部長遊墾丁。（記者蔡宗憲攝）

阿中部長遊墾丁。（記者蔡宗憲攝）

民眾夾道歡迎陳時中。（記者蔡宗憲攝）

民眾夾道歡迎陳時中。（記者蔡宗憲攝）

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