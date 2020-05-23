穿花襯衫木屐逛墾丁大街 陳時中高喊：我台灣我驕傲！

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日抵達墾丁後，晚上在屏東縣長潘孟安的陪同下，與副指揮官陳宗彥、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥等防疫人員以花襯衫亮相，走訪墾丁大街，並喊出「振興旅遊，從墾丁開始」。（指揮中心提供）

2020-05-23 22:52:37

〔記者林惠琴／屏東報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日抵達墾丁後，晚上在屏東縣長潘孟安的陪同下，與副指揮官陳宗彥、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥等防疫人員以花襯衫亮相，走訪墾丁大街，並喊出「振興旅遊，從墾丁開始」。

造訪國境之南，陳時中與一票防疫人員穿著熱帶氣息的花襯衫一齊亮相，他提到自己雖然過去也有穿過花襯衫，但第一次穿這麼花的，很有夏天的感覺。

面對長時間等待的民眾，陳時中表示，大家都等很久，雨過、天氣正涼爽，時間剛剛好，並一一介紹參與成員，強調來到屏東很高興，現在疫情期中考，在非常努力下，應該算過關，已41天本土零個案，因此開始展開防疫新生活，包含戴口罩、勤洗手、維持社交距離，以及有生病休息、避免到人潮眾多的地方，就可以正常過日子。

陳時中也提到，在清明連假時，墾丁大街人潮正多，結果指揮中心發布細胞簡訊提醒後，人都跑光光，很歹勢，因此這次從國境之南喊話「振興旅遊，從墾丁開始」，強調墾丁很好玩，但在玩的過程，要注意落時防疫新生活，並將屏東知名的「我屏東、我驕傲」口號改成「我台灣、我驕傲」，與民眾一起互動。

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陳時中穿上木屐。（記者蔡宗憲攝）

陳時中品嘗生魚片。（記者蔡宗憲攝）

陳時中替大家簽名。（指揮中心提供）

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