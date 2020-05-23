防疫團隊搭高鐵南下墾丁 四叉貓捕獲野生阿中部長超嗨

陳時中在台北車站搭乘高鐵走向月台時，有民眾上前要求簽名；網紅四叉貓也PO照分享捕獲野生阿中部長。（圖擷取自劉宇臉書）

2020-05-23 21:39:29

〔即時新聞／綜合報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（23）日率防疫團隊南下墾丁，準備親自示範維持防疫新生活原則，在國內也就可安心旅遊。陳時中在台北車站搭乘高鐵走向月台時，有民眾上前要求簽名；網紅四叉貓也PO照分享捕獲野生阿中部長。

陳時中今日一樣西裝搭配白襯衫在台北車站搭乘高鐵，在走向月台時，大批媒體跟拍，引發民眾關注，陸續詢問是誰？在聽到是阿中部長後，就有人先後送上棒球，甚至手持陳時中的照片、準備簽名板，希望求得簽名，陳時中也展現親民的一面，簽下自己的名字。

四叉貓也在臉書分享捕獲野生阿中部長的照片，直呼「陳時中部長要搭高鐵去墾丁啦！」高舉手機讓自己和阿中部長同框，可惜阿中部長當時沒有看鏡頭。網友見狀也紛紛留言「覺得羨慕」、「跟蹤照？哈哈哈」、「你真的無所不在!XD」、「真的好像空拍機視角」、「你等了一個早上齁」。

四叉貓也透露，他沒有看到指揮中心發言人莊人祥，「他們比較早到，走太快沒拍到」，還笑說他沒有跟蹤阿中部長，是「緣分的偶遇」。

陳時中晚間8點多抵達墾丁「逗陣踅夜市」，也難得換上屬於夏天的花襯衫，從起點墾丁派出所開始，就不斷有民眾上前希望合照或簽名，大喊「阿中部長讚讚讚！」逛大街行程幾乎成了粉絲見面會。

陳時中搭乘高鐵時，有民眾請他簽名。（指揮中心提供）

陳時中今天晚上抵達墾丁，穿著花襯衫「逗陣踅夜市」。（記者蔡宗憲攝）

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