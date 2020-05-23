週末帶隊南下 捕獲野生阿中部長「墾丁大街」機會最大

「墾丁大街」捕獲阿中部長機會最大。（記者蔡宗憲攝）

2020-05-23 10:54:48

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心將在本週六日推出樂活防疫「逗陣踅夜市」行程，不少當地民眾及遊客摩拳擦掌，希望能有機會一睹「鋼鐵部長」阿中，也有粉絲準備各式物品希望簽名，本報獨家分析，研判「墾丁大街」是最有機會親近阿中部長的時機。

根據指揮中心公布行程，指揮官陳時中率領「防疫五月天」南下，從東港吃完晚餐後，晚間8點便直接前往墾丁大街，隨即進入墾丁福華飯店住宿，隔天一早前往鵝鑾鼻日照中心參訪，並到周邊景點「車遊」，午間回到福華召開例行疫情指揮中心記者會，繼2017年後首度與屏東縣長潘孟安在墾丁合體，結束後便搭高鐵回到台北。

根據這套行程，資深「追星族」分析，這類政治人物出訪，通常會有幕僚緊跟，尤其疫情期間，室內行程都有實名制及員警把關，加上行程安排緊湊，不容易得到合照或簽名機會，或許在氣氛輕鬆的墾丁大街，部長逛街看到熱情民眾打招呼，最有機會野生捕獲阿中部長。

本報也特別推出「捕獲阿中部長」活動，即日起至本週日（5/24）半夜12點，只要到臉書「自由時報健康網」分享、按讚，並在留言上傳「本週末」捕獲野生阿中照片，照片獲讚數最多者將得到「神祕阿中小禮物」。

2017年屏東縣長潘孟安曾與阿中部長在恆春旅遊醫院合體。（資料照，記者蔡宗憲攝）

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