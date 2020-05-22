牡丹社事件146週年 官方盼建紀念館 民間要轉型正義

牡丹社事件146週年，民間繫卡片與先人對話。（記者蔡宗憲攝）

2020-05-22 22:16:24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕1874年5月22日這一天，一場抵禦外侮的衝突，歷史上稱為「牡丹社事件」，發生至今已146個年頭，牡丹鄉公所因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，舉辦簡單紀念儀式及古謠吟唱，部分石門社區居民則認為紀念日沒有被正名，發起正名為「sevalitan」活動，盼落實歷史轉型正義。

146年前，牡丹社及高士佛社排灣族人據石門天險抵禦入侵者的攻勢，和日軍發生激烈的戰爭，牡丹社頭目aruqu父子等多名原住民勇士奮戰而亡，成功阻止日軍的進攻，史稱「石門之役」，牡丹鄉公所將這天訂為「牡丹社事件紀念日」，每年於當日舉辦紀念活動，以表彰在牡丹社事件中，排灣族人勇敢抵禦外侮，表現捍衛家園的決心。

牡丹鄉長潘壯志說，牡丹鄉公所積極協助文化部委託屏縣府辦理的「牡丹社事件再造歷史場域」相關計畫，其中「牡丹社事件故事館」已完成規劃設計，即將於牡丹水庫內開始施工，也向文化部提出於牡丹鄉石門古戰場地區建立「牡丹社事件紀念館」的計畫，希望能在「牡丹社事件150週年」時，讓台灣民眾有完善場館認識台灣近代史上重要的牡丹社事件。

不同於官方的紀念活動，石門社區發展協會發起的歷史正名活動，舉辦音樂行動劇、繫卡片給先人等活動，也從紀念日正名出發，認為撇開地緣政治、地名、殖民視野，「sevalitan」語意廣義為「繼承、承襲、祖靈、跨越」，取代了「牡丹社事件」歷史狹隘的地域性，可以解釋當時或之後游擊抵抗的汝乃溪、牡丹溪與竹社溪3大流域邦聯部落的集體抵抗行動。

石門社區發展協會指出，「牡丹社事件」的中文命名不足以表現排灣族人用字的習慣，其中又充滿國族主義與國際法的生硬權利關係，沒有太多的文化深遠意涵，希望正名還原在地史觀，畢竟任何外來文字詮釋皆無法撫慰100多年來的被殖民創傷，今年民間從紀念日名稱出發，希冀還給先人一個公道，也賦予當代與未來的族人一個轉型正義的開端。

牡丹社事件146週年，官方、民間有不同紀念方式。（記者蔡宗憲攝）

牡丹社事件146週年，官方、民間有不同紀念方式。（記者蔡宗憲攝）

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