崁頂鄉長補選 北漂青年、議員丈夫、前主席3強對決

廖國富辭工作返鄉參選，青年從政，盼翻轉屏東政壇。（記者陳彥廷攝）

2020-05-22 21:40:03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕日前曾宣布屏東縣崁頂鄉鄉長補選不會缺席的民眾黨，今天下午果然結盟北漂青年廖國富登記，廖國富強調，投入參選，就是希望以青年新姿態為固結已久的家鄉貢獻心力活絡地方。

崁頂鄉是傳統農業鄉，本週進行補選登記，今天是截止登記日，縣議員周碧雲之夫郭振堂及前鄉代會主席曾輝地和廖國富等共3人登記，預計7月11日補選。

民眾黨副秘書長陳建璋今天南下陪同廖國富登記，陳建璋說，新興政黨就是要把理念付諸實踐，改善民眾福祉，向鄉親推薦有專業有熱忱的廖國富返鄉服務，盼這位崁頂青年能以清廉創新，再造、翻轉崁頂。

廖國富從台灣大學森林環境暨農業經營管理系畢業後，一度成了北漂族，在台北擔任品管工程師，不過，日前聽聞前鄉長因弊案解職，他期盼貢獻自己，更盼翻轉家鄉，破釜沉舟辭掉工作，與民眾黨結盟參選，他今天下午以無黨籍身分登記，也和曾輝地狹路相逢，兩人展現風度，握手互相祝福。

廖國富指出，他沒有政治家族背景，崁頂因為傳統固結的地方政治生態停滯發展已久，加上又有焚化爐所帶來的環境影響，他辭職返鄉參選，為家鄉注入活水，將以農業環境的背景，活絡崁頂讓崁頂重生翻轉。

郭振堂日前曾拒絕屏東縣政府公務員到他位於枋寮的養雞場稽查，還以生殖器辱罵，最後遭法院判處得役科罰金的拘役30天處罰。對此，廖國富說，基層公務員是國家文官系統的最重要枝幹更是中流砥柱，將全力捍衛、維護公務員尊嚴，不受到外來因素的污辱，在登記日就已十足火藥味。

廖國富（右一）與對手曾輝地在登記時相遇，兩人很有風度的握手互相祝福。（記者陳彥廷翻攝）

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