屏基工會理事長、時力主委詹智鈞 被院方通知不續聘

知名神經內科主治醫師詹智鈞。（記者羅欣貞攝）

2020-05-22 16:21:52

屏基：還在處理 未來統一說明

〔記者羅欣貞／屏東報導〕知名神經內科主治醫師詹智鈞，目前也是時代力量屏東縣黨部主委，2018年擔任屏東基督教醫院工會理事長，今年4月接到院方通知6月底聘約到期不再續聘；工會質疑遭到打壓，不排除升級後續行動；對此院方表示，還在處理中，暫不回應，未來會統一說明。

44歲的詹智鈞現為屏東基督教醫院神經內科主治醫師，也是該科主任，2013年4月到任，有感於員工權益應受保障，2018年1月與有志一同者促工會成立，目前會員約300人，佔全院員工5分之1；然而今年4月24日，詹突到院方通知，指一年一聘的聘任契約在6月底到期，不再繼續聘任，令他相當錯愕。

詹智鈞每診50到70人，擔心病患久候，他中午通常不休息繼續看診，深獲患者信賴；他表示，神經內科的營運狀況相當好，求診患者多，顯見對該科的肯定與信賴，部門還缺人，認為沒有理由不續聘他，他曾詢問院方理由，未得到合理答案，他也問過「是不是因為工會」，院方否認，雖然他目前也是時代力量屏東黨部主委，但推斷還是工會因素。

詹智鈞說，他去年和人資部門有過意見衝突，包括住院醫師工時不合規定、評鑑後要求內科醫師值加護病房的班等問題，工會2年來幫員工做了很多事情。

詹智鈞表示，接下來工會將採裁決和調解並行處理，工會的訴求就是理事長必須要續聘，保障工會權，希望院方收回成命，停止打壓工會的行動，讓他繼續為工會打拚、為醫院服務；此外，1年1聘的聘僱契約制約專業人員不合理，主治醫師工作權沒保障，病人就醫權益也沒保障。

屏縣勞動處：可向勞動部申請不當勞動行為裁決

屏東縣政府勞動處處長林德輝表示，屏基工會針對院內溝通與改革展現了勇敢與積極態度，雖然主治醫師不適用勞基法，但仍希望院方慎重考量，希望雙方用和平方式解決勞資問題，詹醫師可向勞動部申請不當勞動行為裁決，勞動處也會關注後續發展。

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