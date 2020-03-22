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首頁　>　屏東縣

一日兩校公聽、說明會 屏東偏鄉教育資源受矚目

2020-03-23 00:24:32
保力分校停辦併校說明會。（記者陳彥廷翻攝）

保力分校停辦併校說明會。（記者陳彥廷翻攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府啟動縣內6間小校的停辦、併校評估，本週末教育處抵恆春半島，上午先赴車城保力分校舉辦公聽會，下午再到墾丁國小召開校舍異地重建說明會，由於是有關偏鄉教育資源分配，甚至坊間還有異地恐衍伸財團將佔用墾丁最精華地段的傳言，上百名地方人士到場關注。

目前全屏東縣共有2個本校、2個分校及2個分班因為在學人數少，縣府教育處考量小校易致同儕學習及文化刺激不足，校方教學活動安排較為困難，啟動評估停辦或併校，因事涉在地教育資源，引發關注。

保力分校停辦併校說明會。（記者陳彥廷翻攝）

保力分校停辦併校說明會。（記者陳彥廷翻攝）

日前傳出車城保力分校遭規劃有意廢校後，遭到地方人士反對，認為依據法令，保力分校車程距離車城本校達5公里以上，學區有學校存續必要，質疑這是縣府「暴力廢校」，不過，教育處強調，保力分校除距本校僅約4公里，這個學期全校僅4班、10生，為集中教育資源並衡平學生受教資源而啟動停辦、併校評估。

教育處表示，週六的公聽會獲得大多數鄉親的共識，最快下個學年度就會停辦並併入本校，家長擔憂的接送問題，將針對此學區學童進行交通補助或以專車接送方式弭平，既有校地將朝結合在地客家文化及樂齡園區為最主要方向。

墾丁國小異地重建公聽會。（記者陳彥廷翻攝）

墾丁國小異地重建公聽會。（記者陳彥廷翻攝）

至於位於墾丁最精華腹地的墾丁國小，因校舍老舊亟需更新，但同校園卻因受限文資法等，恐會讓原地拆建因周邊地下遍佈珊瑚礁岩讓工程滯礙難行，而又逢墾管處提出異地建校提案，卻遭地方質疑「給墾管處方便BOT？」，下午的說明會上百人包括縣議員陳文弘，大多強調方案唯一只有「原地重建」。

教育處則澄清，異地重建現有校地仍是還給墾管處，「圖利財團」之說屬為臆測，說明會就是希望能獲知地方意見，現在地方聲浪也確實為原地重建，但也強調仍未定案，官員說，教育出發點自始至終就是立足更有利於學童學習，將參考地方意見持續評估校舍重建位址。

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