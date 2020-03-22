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鎖國前夕硬闖是哪招？小琉球外海活逮越南偷渡客

海巡查緝漁船偷渡越南人來台，值此時刻格外令人擔憂成為防疫破口。（記者陳彥廷翻攝）

海巡查緝漁船偷渡越南人來台，值此時刻格外令人擔憂成為防疫破口。（記者陳彥廷翻攝）

2020-03-22 22:47:52

〔記者陳彥廷／屏東報導〕越南甫宣布今天起禁止外籍人士入境，國際航班也不得降落，但在鎖國前夕卻有越南人執意企圖搭乘漁船趁隙闖關入台，值此緊張時刻，除海巡隊員查緝過程全程是防護衣「全副武裝」，也請來檢疫人員為這31名偷渡客進行檢疫。

海巡署偵防分署連江查緝隊分析情資，掌握偷渡集團近期擬載運越南籍人士偷渡來台，遂報請屏東地方檢察署指揮，並會同屏東、桃園、苗栗、雲林、台南、北門、高雄等查緝隊及特勤隊、艦隊分署第八海巡隊、第五海巡隊、中部分署第三岸巡隊、南部分署第五岸巡隊、台中市政府警察局第四分局偵查隊、新竹縣政府警察局竹東分局偵查隊、高雄市政府警察局苓雅分局偵查隊、台中港務警察總隊刑事警察隊等單位組成專案小組偵辦。

艦隊分署澎湖海巡隊巡防艇昨天（21日）深夜在屏東小琉球西南方10.6浬外海，查獲本國1艘漁船「全」號（化名），載運越南籍偷渡犯31名（24男7女）及本國籍犯嫌2人。

海巡署連江查緝隊指出，武漢肺炎疫情日益嚴峻，專案小組為避免防疫破口，運用大數據分析，全面清查並掌握可能涉案船隻及車輛後，眼見時機成熟，遂調派100噸等3艘巡防艇於海上進行攔截圍捕，所平及時阻止國籍漁船「全」號載運偷渡犯闖關入境。

海巡署表示，武漢肺炎疫情全球蔓延，各國無不傾全力防堵，但卻仍有不守法的台籍人士罔顧疫病傳播及國人健康，竟一次載運31名越南籍偷渡人士來台，實在「太超過」，該署強調，為確保防疫，除查緝人員全程配戴防護衣、口罩等全副防疫裝備外，並由茄萣衛生所及防疫人員實施檢疫工作，全案並依違反「入出國及移民法」等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

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海巡查緝漁船偷渡越南人來台，值此時刻格外令人擔憂成為防疫破口。（記者陳彥廷翻攝）

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