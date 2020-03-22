疫情衝擊 屏東驛站人潮減半、百貨業績掉2成

武漢肺炎來勢洶洶，為避免群聚風險，民眾逛街購物意願降低。（記者邱芷柔攝）

2020-03-22 20:28:27

〔記者邱芷柔／屏東報導〕武漢肺炎來勢洶洶，為避免群聚風險，民眾逛街購物意願降低，屏東百貨龍頭太平洋屏東店觀察，近1個月來百貨商場業績下降15%至20%，旗下的「屏東驛站」過去擁有火車站人潮匯聚的優勢，現在同樣受到疫情衝擊，人潮、業績掉了5成。

太平洋百貨屏東店過去消費500元可免費停車1小時，為了穩住來客數，業者罕見祭出3月份週一至週三全館免費停車的優惠，但仍止不住疫情衝擊。業者觀察，過去假日平均會有2千輛汽車入館，現在假日進場車輛已與平日相同，3月份整體進館車次少了一半，業績也較去年同期下降15%至20%。

屏東太平洋百貨表示，今年1、2月的營業額與去年同期持平，但疫情持續延燒，3月份營業額明顯下滑，為因應疫情衝擊，現在所有員工、廠商入館前嚴格執行體溫測量，所有第一線員工皆全程戴口罩，賣場各出入口及服務台也提供酒精乾洗手機，每2小時進行電梯、手扶梯清潔消毒，娃娃車則暫停租借，希望讓民眾能安心購物。

太平洋百貨所屬屏東驛站、屏東轉運站商場也受到影響，台鐵屏東站長董阿成不諱言，因疫情關係，近日屏東站旅客人次約下降2成，車站內的「屏東驛站」商場人潮也不像過去熱絡。

屏東驛站處長李玉芬指出，屏東驛站去整年繳出3.5億元的亮麗成績單，原本預估今年可突破4億元大關，但3月起人潮已少了一半，商場除了將接觸頻繁的手動式洗手水龍頭陸續更換成感應式出水，減少接觸感染機會，屏東轉運站內也提供次氯酸水給民眾，希望共同防疫，儘早讓疫情得到控制，帶動業績回穩。

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