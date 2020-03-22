小琉球潛客嘔吐物阻塞呼吸道昏迷 船長、岸巡、消防接力搶救

小琉球海域傳出有潛客昏迷。（記者陳彥廷翻攝）

2020-03-22 15:44:15

［記者陳彥廷／屏東報導］小琉球海域今天驚傳有潛客因嘔吐物遭潛水呼吸設備阻塞，造成該名潛客一度昏迷，所幸經過船長和岸巡人員的接力搶救，在送上救護車時已回復意識，並經救護車送「慈航輪」再後送東港安泰醫院急救。

這名來自台中的32歲賴姓女子，今天早上隨娛樂漁業漁船出海至杉福漁港外潛水，田姓船長報案指該船所搭載潛水客賴姓女子，於實施潛水活動時，疑似海水壓力變化造成身體不適，因口含潛水呼吸裝備，導致嘔吐物阻塞呼吸道造成昏迷，船長當下已將賴女嘔吐物挖除並給予氧氣面罩，船隻並緊急返回漁港。

海巡署南部分署第五岸巡隊杉福安檢所於今天早上8時許獲報後，即偕同琉球消防分隊救護人員於碼頭邊完成醫療部署，於船隻靠岸後，立即對賴女實施急救，過程中不斷鼓勵賴女要保持意識，待確認其心跳及呼吸回復穩定，經由救護車將賴女送往白沙漁港，移由醫療救護船「慈航輪」接力送往東港安泰醫院治療。

據了解，賴女疑似剛吃完早餐就接著下水，甫下水就已向帶隊教練表示有身體不適的情形，該岸巡隊指出，後來賴女的嘔吐物疑因呼吸設備堵塞呼吸道，導致一度意識模糊，所幸經接力搶援後回復意識，該岸巡隊呼籲，從事海上遊憩活動時一定要結伴而行，並選擇合格的店家及遵從專業教練的指導，遊憩過程中亦需特別留意周遭環境、海象、天候狀況的變化，如有身體不適、未充足睡眠、酗酒、服用藥物、饑餓或飽餐後等情形，更是不可貿然下水。

小琉球海域傳出有潛客昏迷。（記者陳彥廷翻攝）

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