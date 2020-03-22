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首頁　>　屏東縣

前車左轉與砂石車擦撞180度調頭 後車乘客狂叫畫面曝光

砂石車與休旅車擦撞後，衝入對向車道傾覆。（記者陳彥廷翻攝）

砂石車與休旅車擦撞後，衝入對向車道傾覆。（記者陳彥廷翻攝）

2020-03-22 14:36:55

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣新埤鄉昨天發生1起砂石車翻覆事故，一連波及5車，所幸僅2人輕傷，不過案發第一現場相對不尋常，也引發民眾關注「到底怎麼撞得！」昨天深夜有目擊者分享有關的行車紀錄器畫面，只見被撞休旅車的後車乘客，見到前車因為左轉與對向砂石車對撞，是嚇得尖叫不斷。

新埤鄉昨天發生畫面驚悚的車禍。（民眾提供）

新埤鄉昨天發生畫面驚悚的車禍。（民眾提供）

這起車禍發生在昨天中午11點20分左右，1輛經省道台1線往北直行的砂石車，行經台1線中正路口時，與對向欲左轉的休旅車直接對撞，該休旅車直接被撞到調頭180度，砂石車則是為避免撞入民宅，撞上後急左切，最後衝過安全島並衝進南下車道貨斗全部翻覆，電光石火間飛砂走石，還波及南下道更北方的2輛汽車。

與砂石車發生擦撞的休旅車後方行車紀錄畫面。（記者陳彥廷翻攝）

與砂石車發生擦撞的休旅車後方行車紀錄畫面。（記者陳彥廷翻攝）

潮州警方指出，因砂石傾覆南下車道及路肩，除造成南下車道均無法通行外，另影響北上內側車道車輛通行，砂石車與自小客車駕駛2名均受輕傷送醫診治中，經查事故發生原因係南下左轉自小客車未禮讓直行車導致。

圖為與砂石車發生擦撞的休旅車後方行車紀錄畫面，眼見前車要被撞上，後車乘客是嚇得放聲尖叫。（記者陳彥廷翻攝）

圖為與砂石車發生擦撞的休旅車後方行車紀錄畫面，眼見前車要被撞上，後車乘客是嚇得放聲尖叫。（記者陳彥廷翻攝）

不過，現場四散的車輛實在太怪，引發居民關注「到底怎麼撞得！」目擊者昨天深夜也分享有關車輛的行車紀錄畫面，只見被撞休旅車的後車乘客，疑似副駕駛見到前車硬左轉，就已開始擔憂會撞上，隨後但竟真的被砂石車撞上，開始放聲尖叫，場面相當驚悚。

而再從南下車道後方更遠處被砂石波及的車輛行車紀錄器來看，直行的砂石車對撞左轉的休旅車後，差點就撞上北上路邊的檳榔攤，為避免衝進附近的一排民宅，砂石車急左切，但最後仍是突破安全島衝進南下車道，後方車斗也因此傾覆，還把路牌撞倒，南下的後方車輛見狀只能急踩煞車，但差點就撞上砂石車貨斗，而砂石就不斷飛濺到後方車輛上。

當時南下車道雙線各有1車，外側的深色休旅車則沒有這麼幸運，車頭出現部分被貨斗衝擊而受損，車上駕駛想必是被「半路殺出砂石車」嚇得驚聲尖叫，駕駛全家人就算講附近民居等待，仍是驚魂未定餘悸猶存的模樣。

當地的蘇姓住戶表示，台1線本來就是交通要道，加上這邊又是到恆春半島、台東的必經道路，車禍頻傳，聽到長長的煞車聲通常不代表有事，但若是之後還接著撞擊聲，通常事情就相當大條，昨天的事故恐怕是檳榔攤也該好好謝謝砂石車，兩個人輕傷也是不幸中的大幸，他也建議，警方應考量這邊的交通特性，設置三時相號誌或是甚至左轉車道等，避免這類為搶快所衍生的事故。

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