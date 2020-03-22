武漢肺炎》屏東首例確診 境外移入收治負壓隔離病房

縣長潘孟安主持「屏東縣疫情指揮中心會議」。（屏東縣政府提供）

2020-03-22 09:59:25

〔記者邱芷柔／屏東報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，疾管署今早也更新各縣市確診地圖，原本0確診數的屏東縣增為1例確診，目前收治於縣內負壓隔離病房治療中。

屏東出現首例確診個案，衛生局表示，該個案為境外移入，相關接觸史單純，且無社區活動史，各項防護措施也全面啟動，不會影響民眾就醫或生活環境，呼籲縣民勿須過度恐慌。

從疾管署公布的病例地圖來看，目前最多確診人數的縣市分別是台北市、新北市的40人，台中市則以18人位居第二，桃園市、高雄市分別有16人及11人，屏東則從本來的0確診增為1例。

屏東縣政府昨天也召開「屏東縣疫情指揮中心會議」，由縣長潘孟安主持，指示縣府24小時待命防疫，同時呼籲不論居家檢疫或居家隔離民眾都應確實遵守各項規定，也感謝配合居家檢疫、居家隔離民眾，與政府共同努力為疫情設下防線。

縣府指出，屏東截至21日居家檢疫人數達509人，防疫旅館已整備待命，提供居家檢疫者家屬居住，讓需要居家檢疫的家庭有更多的選擇。

為擴大醫療服務及防疫量能，在屏北、屏中及屏南地區共指定縣內14家急救責任醫院擔任社區採檢點，進行篩檢任務，避免個案集中於大醫院造成醫療量能壅塞及院內感染風險增加，此外，為提升疑似病患就醫分流機制，及輕症病人就地治療，急救責任醫院將進行專責病房開設及相關整備作業。

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疾管署今早更新各縣市確診地圖，原本0確診數的屏東縣增為1例確診。（記者邱芷柔翻攝）

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