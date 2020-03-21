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首頁　>　屏東縣

砂石車翻車躺路中！台1線南下墾丁 警急紓導改道

台1線屏東縣新埤鄉路段今天中午發生車禍，砂石車翻覆，車斗橫躺在南下車道，砂石噴飛，影響通行。（記者陳彥廷翻攝）

台1線屏東縣新埤鄉路段今天中午發生車禍，砂石車翻覆，車斗橫躺在南下車道，砂石噴飛，影響通行。（記者陳彥廷翻攝）

2020-03-21 18:16:33

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣新埤鄉台1線與中正路口，今天中午發生車禍，波及多車，其中，砂石車傾覆，砂石噴飛，覆蓋3條車道，屏東縣警方為防回堵及順利清除，立刻祭出跨分局的新版替代路線，也有人比喻是清明連假前的「壓力測試」。

武漢肺炎猛爆，原以為會重創國民旅遊，加上今天只是普通週六，沒想到要到恆春半島的車輛卻意外的多，遭事故波及的休旅車，車上一家人就是要南下墾丁遊玩，沒想到「半路殺出砂石車」，週末旅程恐泡湯，不幸中的大幸是僅車頭受損，全家人則是受到相當程度的驚嚇，連目擊者安慰他們時，都能感受到這家人驚魂未定。

砂石車貨斗翻覆，砂石噴飛，台1線一度只剩北上外側車道可通行，當地幹道只有台1線，又是經國道3號南州交流道南下的主要道路，潮州分局協調東港分局，祭出從台1線自勝利路口即封閉南下車道的措施，沿路淨空省道長達2.5公里，方便公路總局養護單位調派吊車及山貓等機具清除搶通。

東港分局南州派出所派出4名員警到台1線與勝利路口處指揮，紓導經南州交流道往南及台1線直行往南的車流，分時相轉往新埤打鐵村落，車流至屏189線再右轉南下，台1線北上車流保留外側車道供車輛通行。紓導措施約到下午2點半回復正常，不過，因為車潮爆量，加上替代道路路幅狹小，一度回堵到南州交流道。

兩週後就是清明連假，墾丁民宿業也傳出住宿回春的消息，預期屆時國民旅遊將會有批「春燕」行情，加上又是未曾實施過的替代措施，有人稱它是清明連假的「壓力測試」。

潮州警方說，這起事故為砂石車行經台1線與新埤鄉中正路口時，與南下想左轉的自小客車發生擦撞，砂石車翻覆橫躺於南下車道，其後接連擦撞2部南下自小客車，砂石傾覆南下車道及路肩，無法通行，也影響北上內側車道通行。砂石車邱姓駕駛與休旅車梁姓駕駛均受輕傷，現正送醫診治中。經查，事故發生原因是南下左轉自小客車未禮讓直行車所致。

砂石車翻覆，砂石噴飛，南下車道全受阻，還影響部分北上車道。（記者陳彥廷翻攝）

砂石車翻覆，砂石噴飛，南下車道全受阻，還影響部分北上車道。（記者陳彥廷翻攝）

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