台一線新埤路段砂石車衝入對向車道波及5輛車 砂石散落一地

台一線新埤路段中午發生一起嚴重車禍，砂石散落一地。（記者陳彥廷翻攝）

2020-03-21 15:31:11

［記者陳彥廷／屏東報導］台1線屏東縣新埤鄉新埤加油站路口今天中午左右驚傳1輛砂石車翻覆，車上砂石灑落一地，整起事故第一時間就波及周遭至少5輛車，而後為清理殘骸及拖吊走事故車輛，本來就是交通要道的台1線，從新埤一路封到南州至少2.5公里，適逢今天又是假日，現場嚴重回堵。

這起發生在今天中午的可怕車禍，據現場目擊者指出，當時他正在家中休息，突然聽到長長煞車聲，接著就是巨大撞擊聲，覺得不妙的他立刻出門觀看，這才發現家門口竟然橫躺著1輛砂石車的砂斗，車上所載砂石全噴飛，而遭砂石襲擊的1輛休旅車駕駛全家4人，正在他家門口等待，一副餘悸猶存心神未定的樣子。

目擊者轉述受波及的駕駛說法，當時他們南下直行，前方有兩輛車已左轉通過路口，但第3輛左轉車卻與對向直行的砂石車發生碰撞，砂石車因為車體重，沒想到撞上安全島後一路衝到南下車道，貨斗也不堪衝擊力整個鬆脫、翻覆。

目擊者指出，砂石車司機解釋，當時他北上直行，但到了該路口，對向左轉要進入新埤鄉聚落的休旅車與他發生擦撞，馬上急煞導致車子偏向，最後才衝向對向車道。

據了解，除被砂石波及的2輛車外，路口與砂石車對撞的銀色休旅車駕駛則是僅受輕傷，可說是不幸中的大幸。

台一線新埤路段發生嚴重車禍。（記者陳彥廷翻攝）

因應車禍，警方一度採替代道路方式紓導，但因今天是假日車多，車輛嚴重回堵。（記者陳彥廷攝）

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