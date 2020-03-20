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首頁　>　屏東縣

武漢肺炎》應居家檢疫卻上工 泰籍移工遭屏縣府開罰10萬

屏東縣政府。（資料照）

屏東縣政府。（資料照）

2020-03-20 20:18:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕一名18日入境的泰國籍移工，未依遵守居家檢疫規定，還跑去上班，遭屏東縣政府開罰10萬元，得不償失。

屏東縣政府衛生局表示，昨天（19日）接獲民眾檢舉，一名泰國籍移工3月18日入境，屬於應居家檢疫者，卻在隔日到工廠上工，涉嫌違反檢疫規定擅離檢疫場所，衛生局接獲檢舉立刻聯合轄區警員至工廠了解，經查屬實，今天（20日）依傳染病防治法第58條及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條規定，裁處罰鍰新臺幣10萬元整。

衛生局呼籲民眾，防疫視同作戰，武漢肺炎疫情在全球擴大蔓延，政府努力防堵疫情執行各項防疫措施，為維護公眾健康權益，避免社區感染風險，呼籲不論居家檢疫或居家隔離民眾都應確實遵守各項規定，切勿心存僥倖擅離處所，以免觸法受罰。

此外，居家檢疫、居家隔離民眾如有就醫需求或需要其他協助，都可以撥打屏東縣關懷中心專線7326008或1922，也可向每日關懷的村里長（幹事）反映，縣府將協助處理。同時也籲請社會大眾對於居家檢疫或居家隔離者應以平常心對待，多包容、不仇視、不對立，共體時艱。

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