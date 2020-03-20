墾丁國小重遷建扯圖利財團 屏縣府：若遷建 原校地歸墾管處

墾丁國小校舍殘破老舊，亟需更新。（記者蔡宗憲攝）

2020-03-20 23:50:21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國小老舊校舍重建或與墾管處換地遷建問題，因為無端被扯入「為財團解套」，近期當地出現正反兩極討論聲音，屏縣府教育處今將在墾丁國小舉辦首場地方說明會；屏縣府強調，破舊校舍問題能否儘快重建，供學童正常教學才是重中之重，如地方堅持原地重建，縣府也尊重當地意願。

「若換地重建，原校地歸屬墾管處。」屏縣府教育處指出，外界質疑的「圖利財團」臆測實屬荒謬，因為假使遷校方案成立，原校地將歸屬墾管處，與縣府進行的教師會館BOT案，兩者基本上毫無相關。屏縣府教育處表示，原墾丁國小教室必須重建狀況下，墾管處提出這塊牌樓右後方5公頃的地點交換，縣府評估未來能夠提供學童更佳學習環境，進一步規劃兼具國際與科技供各校一起使用的校園，才決定提出構想與地方討論。

一名墾丁國小學生家長認為，校舍重建的重點，是影響學生受教權益多久，以及重建後能否提供更好的教學品質，摻雜臆測或情感因素，都模糊校舍重建或遷建問題；如原地重建可能影響多年的教學，縣府應該充分向現在及未來可能就讀的學生家長說明。

接獲不少當地家長意見的當地律師張怡認為，學生需要安心上課的地點，如果大街夜市或財團影響校園，那應該是移走它們並非校舍；當地利益龐大的校地確實成為居民質疑遷校的動機，建議屏縣府仍應優先考慮原地重建的方案。

屏縣府教育處處長江國樑表示，教育的立場只考慮怎麼做對孩子學習更有利，因專業建築師都認為，原地重建周邊地下遍佈珊瑚礁岩恐將「卡關」多年，組合屋或借用其他學校教室將影響正常教學，在墾管處的提議下才考慮打造更優質學習環境，目前「原地重建」及「換地遷建」都是縣府考慮方向，會尊重當地主流民意決定。

墾丁國小校舍磁磚脫落破舊，期能儘快改善。（記者蔡宗憲攝）

墾丁國小校舍水泥剝落龜裂，亟需更新。（記者蔡宗憲攝）

墾丁國小老舊校舍重建或與墾管處換地遷建，當地出現正反兩極討論聲音。（記者蔡宗憲攝）

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