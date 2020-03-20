台東、屏東聯手抗疫拚觀光 「東東消費券」最高抵500元

台東與屏東兩縣的優質農產及伴手禮。（記者黃明堂攝）

2020-03-20 11:27:52

［記者黃明堂／台東報導］武漢肺炎衝擊觀光，台東與屏東首次合作，攜手抗疫拚觀光！兩縣觀光協會共推「我愛東東消費券」，最高500元的4種折扣，可以在東屏兩縣近百家旅店現抵消費。

東東消費券是日前台東觀協推出「台東消費券」加入屏東業者的升級版，4-6月使用，有500元、300元、100元及50元的消費折扣外，更強調一券在手通行無阻、一日多用、每日都用、愛用就用。

記者會由屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳與台東縣觀光協會理事長潘貴蘭共同主持，屏東縣政府交通旅遊處副處長倪國鈞及台東縣政府交觀處副處長王國政均應邀出席，訴求雙東零確診，請各地遊客「一路向東」！

潘貴蘭在致詞時表示，創全台之先的三月台東消費券推出後旋即造成轟動，台東縣觀光協會的詢問電話響個不停、新成立的LINE@僅僅幾天就從零到超過萬人、臉書的留言與圖片下載暴量，足以見得好山、好水加上好優惠，是能夠吸引大家前來渡假的好理由，這也是這次與屏東合作推出2.0版「我愛東東消費券」的最主要原因。

鄭宜芳也指出，屏東以往的合作對象都往北走，抓住台南、高雄，這次反方向操作，在疫情衝擊下，台東與屏東是國人還願意出來走的最好選擇，且南迴改通車後，只要一個半小時就到了，交通很方便。

目前已登記參加「我愛東東消費券」的業者共有88家，其中包括屏東墾丁的屏東海生館、亞曼達會館、清泉日式溫泉館、凱撒大飯店、夏都沙灘酒店、茴香戀戀溫泉會館、假期渡假飯店、墾丁悠活渡假村、屏東旅行社/屏東客運、墾丁福容大飯店、小墾丁渡假村、大鵬灣大飯店、墾丁福華渡假飯店、後壁湖長榮水上活動…等等，台東的部份則有~台東鹿鳴溫泉酒店、娜路彎大酒店系列、凱旋星光酒店系列、台東富野渡假酒店系列、旅人驛站系列、知本東台溫泉飯店、知本金聯世紀酒店、曙光渡假系列酒店、安達露西亞民宿、、七里坡紅藜養生料理、青澤伴手禮、京亞伴手禮、阿吉旅遊、台東南豐鐵花棧、北緯22度旅宿連鎖、旅天下–蝴蝶蘭大樂旅行社、日暉國際渡假村、綺麗渡假村、楊記地瓜酥……等，都是場域環境、防疾措施極佳的優質知名業者。

「我愛東東消費券」住宿使用時僅適用於官網訂房&電話訂房，下載方式如下

1.屏東縣觀光協會~FACEBOOK及LINE @640kmkgd下載

2.台東縣觀光協會~FACEBOOK及LINE@089tva下載

3.屏東&台東參加的業者「冠名消費券」

屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳（左二）與台東縣觀光協會理事長潘貴蘭（右二）共同推銷「東東消費券」。（記者黃明堂攝）

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