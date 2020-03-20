為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　屏東縣

台東、屏東聯手抗疫拚觀光 「東東消費券」最高抵500元

台東與屏東兩縣的優質農產及伴手禮。（記者黃明堂攝）

台東與屏東兩縣的優質農產及伴手禮。（記者黃明堂攝）

2020-03-20 11:27:52

［記者黃明堂／台東報導］武漢肺炎衝擊觀光，台東與屏東首次合作，攜手抗疫拚觀光！兩縣觀光協會共推「我愛東東消費券」，最高500元的4種折扣，可以在東屏兩縣近百家旅店現抵消費。

東東消費券是日前台東觀協推出「台東消費券」加入屏東業者的升級版，4-6月使用，有500元、300元、100元及50元的消費折扣外，更強調一券在手通行無阻、一日多用、每日都用、愛用就用。

記者會由屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳與台東縣觀光協會理事長潘貴蘭共同主持，屏東縣政府交通旅遊處副處長倪國鈞及台東縣政府交觀處副處長王國政均應邀出席，訴求雙東零確診，請各地遊客「一路向東」！

潘貴蘭在致詞時表示，創全台之先的三月台東消費券推出後旋即造成轟動，台東縣觀光協會的詢問電話響個不停、新成立的LINE@僅僅幾天就從零到超過萬人、臉書的留言與圖片下載暴量，足以見得好山、好水加上好優惠，是能夠吸引大家前來渡假的好理由，這也是這次與屏東合作推出2.0版「我愛東東消費券」的最主要原因。

鄭宜芳也指出，屏東以往的合作對象都往北走，抓住台南、高雄，這次反方向操作，在疫情衝擊下，台東與屏東是國人還願意出來走的最好選擇，且南迴改通車後，只要一個半小時就到了，交通很方便。

目前已登記參加「我愛東東消費券」的業者共有88家，其中包括屏東墾丁的屏東海生館、亞曼達會館、清泉日式溫泉館、凱撒大飯店、夏都沙灘酒店、茴香戀戀溫泉會館、假期渡假飯店、墾丁悠活渡假村、屏東旅行社/屏東客運、墾丁福容大飯店、小墾丁渡假村、大鵬灣大飯店、墾丁福華渡假飯店、後壁湖長榮水上活動…等等，台東的部份則有~台東鹿鳴溫泉酒店、娜路彎大酒店系列、凱旋星光酒店系列、台東富野渡假酒店系列、旅人驛站系列、知本東台溫泉飯店、知本金聯世紀酒店、曙光渡假系列酒店、安達露西亞民宿、、七里坡紅藜養生料理、青澤伴手禮、京亞伴手禮、阿吉旅遊、台東南豐鐵花棧、北緯22度旅宿連鎖、旅天下–蝴蝶蘭大樂旅行社、日暉國際渡假村、綺麗渡假村、楊記地瓜酥……等，都是場域環境、防疾措施極佳的優質知名業者。

「我愛東東消費券」住宿使用時僅適用於官網訂房&電話訂房，下載方式如下

1.屏東縣觀光協會~FACEBOOK及LINE @640kmkgd下載

2.台東縣觀光協會~FACEBOOK及LINE@089tva下載

3.屏東&台東參加的業者「冠名消費券」

屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳（左二）與台東縣觀光協會理事長潘貴蘭（右二）共同推銷「東東消費券」。（記者黃明堂攝）

屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳（左二）與台東縣觀光協會理事長潘貴蘭（右二）共同推銷「東東消費券」。（記者黃明堂攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
歐美疫情升溫台灣防疫好相對安全 大批返台留學生擠爆桃機
2020-03-20 11:23

歐美疫情升溫台灣防疫好相對安全 大批返台留學生擠爆桃機
武漢肺炎》跟著台灣走！印度宣布口罩和原物料禁止出口
2020-03-20 11:22

武漢肺炎》跟著台灣走！印度宣布口罩和原物料禁止出口
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
武漢肺炎》美經濟壓力浮現 前白宮顧問建議：每人發3萬元消費券
2020-03-11 17:30

武漢肺炎》美經濟壓力浮現 前白宮顧問建議：每人發3萬元消費券
武漢肺炎》台東觀光業者自推「消費券」
2020-02-18 16:39

武漢肺炎》台東觀光業者自推「消費券」
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
抵用券未大舉債 消費券見絀
2020-02-14 05:30

抵用券未大舉債 消費券見絀
屏東縣今日熱門
2020-03-19 19:30

武漢肺炎》買酒精注意成分！ 「異丙醇」偽裝品流竄

2020-03-13 16:54

時代的眼淚！ 屏東市西市場要拆了

2020-03-16 09:18

防疫期間別不當一回事！ 屏東開出3張白牌計程車10萬元罰單

2020-03-17 22:51

武漢肺炎》終於盼到遊覽車…竟是老闆「車太久沒開」載家人來

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播