踹共！「確診謠言」兩店受害 便當店不忍了要揪造謠者

一個謠言兩店受害，店家要揪造謠者。（截自東港當地臉書社團）

2020-03-20 08:26:02

［記者陳彥廷／屏東報導］昨天是回溯檢疫返台國人的首日，因地方公所大動作遞送「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，引發部分人士直接「造謠」加料成確診，東港地區有一間知名熱炒店直接店休14天避紛爭，另一間便當店則是強調要揪出造謠者，一個謠言兩間店受害，引發網友群起撻伐。

繼知名熱炒店決定店休14天後，另一間被具名指涉的便當店，老闆娘昨天深夜也在東港當地社臉書社團發出聲明，指出該件事情是不實之事。因為被造謠，現在已經造成困擾，更也造成民眾恐慌，會盡快找到造謠者給商家一個清白。

昨天早上就開始有民眾傳播訊息，指東港知名熱炒店內有人「確診」，該確診人士還到附近便當店買便當，一段謠言兩店受害，加上又是用「號外號外」為題，引發該社團網友撻伐，不少人直接標記屏東縣警方，要警方調查還店家公道，也有人直言居家檢疫與確診是差很大的，要造謠者出面說清楚，「造謠者應該受到應有的懲罰」、「追究到底」、「嚴重譴責這種行為」，還貼出相關針對防疫期間造謠可罰300萬的新聞報導，直指「造謠真的很母湯」。

無獨有偶，因為回溯檢疫，枋寮鄉也出現有網友將茅頭指向鄉公所未盡防疫責任，未將居家隔離人員強制送醫檢驗或快篩的不實言論。

對此，枋寮鄉公所昨晚也發出聲明，指上述說法是對防疫制度的不瞭解導致，鄉公所強調，中華民國是民主法治國家，地方民政單位謹依中央流行疫情指揮中心指示，執行居家隔離人員之居家關懷，每日早晚兩次關心隔離人員身體狀況，並將事實回傳縣政府民政處轉衛生局，居家隔離人員身體不適時，才能通報衛生單位安排就醫，並由醫生判斷是否進行快篩。

鄉公所強調，請鄉親勿以訛傳訛造成恐慌，若持續傳播不實訊息，恐有違傳染病防治法第63條，可罰300萬元罰金。至於其它傳染病相關訊息查詢，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢，或參閱疾病管制署全球資訊網。

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